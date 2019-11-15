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"Алроса" на аукционе в Нью-Йорке продала алмазов на сумму $11 млн

В аукционе участвовали 95 компаний

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Компания "Алроса" на аукционе в Нью-Йорке реализовала 93 алмаза ювелирного качества в 1560 карат. Как следует из сообщения компании, выручка по итогам аукциона по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) составила $11 млн, что стало лучшим результатом последних месяцев. В аукционе участвовали 95 компаний из США, Бельгии, Индии, Израиля, ОАЭ, России и Гонконга.

В 2019 году "Алроса" провела четыре аукциона в США, суммарная выручка на них превысила $38 млн. Ранее сообщалось, что на первом аукционе компания от продажи алмазов получила $11,8 млн, на втором - $8,8 млн, а на третьем - $7 млн.

"Последний в этом году аукцион в США завершился с хорошим результатом. В представленном ассортименте было много камней с высокими качественно-цветовыми характеристиками, а также несколько алмазов фантазийных цветов. Аукцион вызвал интерес у покупателей и традиционно собрал участников из разных стран, в том числе более 20 компаний из США", - прокомментировал итоги аукциона заместитель генерального директора "Алросы" Евгений Агуреев.

О компании

"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов (в каратах), компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

В 2018 году "Алроса" добыла 36,7 млн карат алмазного сырья, выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции достигла $4,5 млрд.

Теги
БельгияСШАИндияОАЭРоссияИзраиль
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