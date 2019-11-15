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Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 6,17%

В третьей декаде октября, по данным ЦБ, ставка находилась на уровне 6,36%
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде ноября 2019 года снизилась до 6,17%, говорится в материалах Банка России.

В третьей декаде октября ставка находилась на уровне 6,36%. В первой и во второй декадах прошлого месяца ставка находилась на уровне 6,48%, свидетельствуют данные ЦБ.

В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

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