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Правительство разделило посты руководителя Росморречфлота и замминистра транспорта

Согласно постановлению кабмина, Росморречфлот возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности правительством РФ

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Посты заместителя министра транспорта, курирующего морской и речной транспорт, и руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) разделены. Это следует из постановления правительства, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

"Федеральное агентство морского и речного транспорта возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности правительством Российской Федерации", - говорится в документе.

Ранее должность заместителя министра транспорта - руководителя Росморречфлота занимал Юрий Цветков.

Издание "Коммерсантъ" в сентябре сообщило, что Цветков останется заместителем министра транспорта и покинет пост главы Росморречфлота.

Теги
РоссияЦветков, Юрий Александрович
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