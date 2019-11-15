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Новак: дополнительные доходы бюджета России от сделки ОПЕК+ составят порядка 2 трлн рублей

Всего с начала сделки бюджет получил порядка 6 трлн рублей, заявил министр энергетики

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Минэнерго России оценило объем дополнительных поступлений в бюджет России в 2019 году от сделки ОПЕК+ в 2 трлн рублей, всего с начала сделки бюджет получил порядка 6 трлн рублей. Об этом говорится в статье министра энергетики Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".

"В июле 2019 года было принято решение о продлении действия соглашения об ограничении добычи нефти в формате ОПЕК+ до 1 апреля 2020 года. В результате за текущий год дополнительные доходы бюджета составят порядка 2 трлн рублей", - написал он.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. Действующая до конца I квартала 2020 года договоренность предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".

Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно). На встрече 5-6 декабря 2019 года страны ОПЕК+ рассмотрят вопрос об уровнях добычи после марта 2020 года.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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