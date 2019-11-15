Минэкономразвития Крыма к 2022 году прогнозирует рост зарплаты в республике на 20,7%

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Рост заработной платы в Крыму по прогнозам республиканского министерства экономического развития к 2022 году составит 20,7% за счет общего роста производства в промышленности и других отраслях, сообщил в пятницу и.о. главы Минэкономразвития региона Анушаван Агаджанян, представляя прогноз социально-экономического развития региона на 2020-2022 годы.

Ранее в пятницу Агаджанян сообщил, что в 2020-2022 годах прогнозируется положительная динамика промпроизводства, в 2020 году рост на 103,7%, в 2021 году - 105,5%, 2022 году - 105,4%. В феврале 2019 года глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что за пять лет после воссоединения Крыма с Россией объем производства в республике удвоился. В предыдущие пять лет этот показатель снижался.

"Как в текущем году, так и в дальнейшем прогнозируется опережающий рост зарплат и доходов по сравнению с инфляцией. Ожидается, что среднемесячная номинальная заработная плата в республике в 2020 году составит порядка 33,4 тыс. рублей, в 2021 году - 35,7 тыс. рублей, в 2022 году - 38,1 тыс. рублей. За три года рост заработной платы составит 20,7%", - сообщил Агаджанян на заседании комитета Госсовета республики по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства.

Также, по его словам, ожидается, что рост производительности труда в 2020 году составит 1,9%, в 2021 году - 2,9% и в 2022 году - 3%. Министерство прогнозирует рост на 2,5% реальных денежных доходов населения.