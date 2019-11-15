Новак заявил, что спрос на нефть в 2020 году вырастет на 1,4 млн баррелей в сутки

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Минэнерго России ожидает, что мировой спрос на нефть в 2020 году вырастет на 1,4 млн баррелей в сутки, в 2019 году рост составит 1 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в статье министра энергетики Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".

"Отмечу, что в этом году спрос на нефть был ослаблен торговыми войнами - ожидаемый прирост год к году может составить всего 1 млн баррелей в сутки, но уже в 2020 году прогнозируется восстановление роста до 1,4 млн баррелей в сутки год к году", - написал он.

По словам министра, спрос на газ при этом в ближайшие годы продолжит расти рекордными темпами, на уровне 2018 года, то есть порядка 5% или даже выше.

Ранее Новак говорил, что Минэнерго отмечает замедление роста спроса на нефть из-за замедления роста экономики в США, Евросоюзе, КНР, что обусловлено торговыми войнами, взаимным введением пошлин на импорт товаров.