Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новак заявил, что спрос на нефть в 2020 году вырастет на 1,4 млн баррелей в сутки

По словам главы Минэнерго РФ, в 2019 году спрос на нефть был ослаблен торговыми войнами

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Минэнерго России ожидает, что мировой спрос на нефть в 2020 году вырастет на 1,4 млн баррелей в сутки, в 2019 году рост составит 1 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в статье министра энергетики Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".

"Отмечу, что в этом году спрос на нефть был ослаблен торговыми войнами - ожидаемый прирост год к году может составить всего 1 млн баррелей в сутки, но уже в 2020 году прогнозируется восстановление роста до 1,4 млн баррелей в сутки год к году", - написал он.

По словам министра, спрос на газ при этом в ближайшие годы продолжит расти рекордными темпами, на уровне 2018 года, то есть порядка 5% или даже выше.

Ранее Новак говорил, что Минэнерго отмечает замедление роста спроса на нефть из-за замедления роста экономики в США, Евросоюзе, КНР, что обусловлено торговыми войнами, взаимным введением пошлин на импорт товаров.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичСШАРоссияКитай
Реклама на ТАСС
Минэнерго оценивает затраты на модернизацию энергетики до 2024 года в 250 млрд рублей
К указанному сроку ведомство планирует обеспечить ввод в эксплуатацию 6 тыс. км линий электропередач и более 3,5 тыс. МВА трансформаторных мощностей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС