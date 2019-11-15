Удмуртия в 2019 году сэкономит более 2,3 млрд рублей на госзакупках

ИЖЕВСК, 15 ноября. /ТАСС/. Работа регионального центра закупок Удмуртии позволит в 2019 году сэкономить 2,3 млрд рублей в бюджете региона, что больше уровня прошлого года на 700 млн рублей, сообщил в пятницу журналистам председатель правительства республики Ярослав Семенов.

"Помимо увеличения доходной части, мы активно занимаемся тем, чтобы сокращать расходную часть бюджета. Если в 2017 году мы начали работу по централизации всех закупок, на конец 2019 года реализация программ по централизации закупок в одном месте [в центре закупок региона] нам позволит сэкономить 2 млрд 300 млн рублей", - сказал он.

По словам Семенова, в региональном центре в том числе формируется единый каталог продукции с указанием максимальной цены за тот или иной товар, что позволяет экономить на этапе формирования начальной максимальной цены.

"У нас в каталоге товаров уже больше двух тысяч наименований. Если в одном районе, в одном учреждении, ручка стоит 20 рублей, никакой заказчик, каким бы он ни был умным и хитрым, не сможет даже начальную максимальную цену этой ручки поставить больше, чем она стоит в каталоге", - добавил председатель правительства.

В конце 2018 года глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал ТАСС, что благодаря работе центра республика смогла сэкономить на госзакупках около 1,6 млрд рублей.