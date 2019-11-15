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Минэнерго оценивает затраты на модернизацию энергетики до 2024 года в 250 млрд рублей

К указанному сроку ведомство планирует обеспечить ввод в эксплуатацию 6 тыс. км линий электропередач и более 3,5 тыс. МВА трансформаторных мощностей

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Минэнерго РФ оценивает затраты на модернизацию энергетической инфраструктуры минимум в 250 млрд рублей до 2024 года. Об этом говорится в статье министра энергетики Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".

"На реализацию комплексного плана [модернизации и расширения магистральной инфраструктуры] в части развития объектов электросетевого хозяйства всего планируется направить не менее 250 млрд рублей, чтобы обеспечить к 2024 году ввод в эксплуатацию 6 тыс. км линий электропередач и более 3,5 тыс. МВА трансформаторных мощностей", - отметил Новак.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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