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Глава Минкавказа отметил снижение уровня безработицы в Карачаево-Черкесии

В КБР уровень составил 10,5%, в Ингушетии - 26,2%, в Чечне - 13,4%, в Северной Осетии - 12,6%

ЧЕРКЕССК, 15 ноября. /ТАСС/. Уровень безработицы в Карачаево-Черкесии снижается, однако региону необходимо сосредоточить усилия на развитии экономики и промышленного производства, сказал в ходе рабочего визита в республику министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Ранее на сайте Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщалось, что число безработных жителей Карачаево-Черкесской Республики с сентября 2018 года по сентябрь текущего года снизилось на 0,4%.

"Предварительно ознакомился с показателями развития республики за первое полугодие текущего года. Приятно отметить, что по основному индикатору, который характеризует социальное благополучие региона - это уровень безработицы - фиксируется существенная позитивная динамика. Сейчас цифра у нас - 10,4%, при том что в прошлом году этот показатель превышал 12%. Безработица в регионе за май-июнь ниже среднего уровня по СКФО и я надеюсь, что такое же соотношение удастся сохранить и до конца года", - сказал министр.

Чеботарев также отметил позитивную динамику производства продукции сельского хозяйства. При этом он обратил внимание на то, что в ряде показателей фиксируется отрицательная динамика. "Это промышленное производство, это строительство, но мы обсуждали эти вопросы, здесь есть объективные причины. Это и реальные денежные доходы населения, это и вопрос с инвестициями", - пояснил он.

Министр также сказал, что ключевые показатели развития республики зависят, в том числе от инвестиций в регион. "Поэтому давайте вместе будем уделять должное внимание этому вопросу. Делается много, в частности, одна из задач, которая поставлена перед министерством и Корпорацией развития Северного Кавказа - это максимально эффективно вложить инвестиционный портфель тех средств, которые выделены государством. Сегодня этих средств достаточно, республика участвует тоже в этих проектах", - сказал министр.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым самые высокие показатели безработицы наблюдаются в регионах Северного Кавказа. В целом по округу он составил 10,5%. В Республике Ингушетия уровень безработицы составил 26,2%, в Чечне - 13,4%, в Северной Осетии - 12,6%.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФОЧеботарев, Сергей Викторович
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