В США заявили, что с высокой долей вероятности удастся заключить торговую сделку с Китаем

ТАСС, 15 ноября. Соглашение по урегулированию двусторонних торговых споров между США и Китаем с высокой долей вероятности будет достигнуто. Об этом заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox Business американский министр торговли Уилбур Росс.

По его словам, Пекин и Вашингтон в настоящее время согласовывают финальные детали первой фазы торговой сделки. Росс уточнил, что этот этап будет "довольно ограниченным по своему масштабу".

При этом, говоря о торговом соглашении, министр отметил, что существует "очень высокая вероятность" его достижения, однако США намерены внимательно отнестись ко всем его деталям. "Важно убедиться, что сделка будет именно такой, какой мы ее себе представляем", - подчеркнул Росс. Он также заявил, что в пятницу между американской и китайской стороной пройдут очередные телефонные консультации по торговым вопросам.

Как сообщает агентство Bloomberg, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в пятницу также подтвердил, что Вашингтон и Пекин почти согласовали все вопросы по поводу первой фазы торгового соглашения.

11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита названы не были.