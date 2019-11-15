С 2020 года открывается авиасообщение между Волгоградом и Астраханью

ВОЛГОГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Авиасообщение между Волгоградом и Астраханью (расстояние по прямой составляет 372 км), возобновится с 2020 года, сообщила в пятницу ТАСС представитель администрации аэропорта Волгограда Анастасия Голодова.

"Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило для авиакомпаний на 2020 год следующие направления из Волгограда: Астрахань (UTair), Казань ("ЮВТ Аэро"), Краснодар (UTair), Ростов-на-Дону (UTair), Самара ("ИрАэро"), Уфа (UTair), Челябинск ("ЮВТ Аэро"). Из этих направлений новое для нас - это Астрахань, полеты в этот город не осуществлялись с советских времен, в остальные города в разное время полеты не выполнялись, затем возобновлялись", - сказала Голодова.

Она отметила, что теперь авиакомпании должны подать в аэропорт заявки и после их утверждения "будут определены даты вылетов и периодичность выполнения рейсов".