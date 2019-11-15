Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

С 2020 года открывается авиасообщение между Волгоградом и Астраханью

Теперь авиакомпании должны подать в аэропорт заявки

ВОЛГОГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Авиасообщение между Волгоградом и Астраханью (расстояние по прямой составляет 372 км), возобновится с 2020 года, сообщила в пятницу ТАСС представитель администрации аэропорта Волгограда Анастасия Голодова.

"Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило для авиакомпаний на 2020 год следующие направления из Волгограда: Астрахань (UTair), Казань ("ЮВТ Аэро"), Краснодар (UTair), Ростов-на-Дону (UTair), Самара ("ИрАэро"), Уфа (UTair), Челябинск ("ЮВТ Аэро"). Из этих направлений новое для нас - это Астрахань, полеты в этот город не осуществлялись с советских времен, в остальные города в разное время полеты не выполнялись, затем возобновлялись", - сказала Голодова.

Она отметила, что теперь авиакомпании должны подать в аэропорт заявки и после их утверждения "будут определены даты вылетов и периодичность выполнения рейсов".

Теги
РоссияАстраханская областьВолгоградская область
Реклама на ТАСС
Equinor заключил соглашения на $383 млн по цифровому обслуживанию объектов в Норвегии
Соглашения заключены сроком на шесть лет и вступят в силу с 1 января 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС