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Субсидирование лизинга техники для легкой промышленности продлят на два года

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов подчеркнул, что несмотря на возможность использовать субсидии для лизинга иностранного оборудования, основной задачей выделения средств является поддержка отечественного производителя

ИВАНОВО, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство России планирует на два года продлить действующее с 2016 года субсидирование льготного лизинга оборудования, в том числе импортного, для легкой промышленности. Об этом заявил журналистам замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в пятницу на VI Всероссийском форуме легкой промышленности в Иванове.

"Мы понимаем, что сегодня в РФ не производится высококачественное оборудование для предприятий легкой и текстильной промышленности, и наверное, не будет производиться в ближайшее время, потому что спрос невелик, а конкурировать на мировом рынке с итальянскими, австрийскими, немецкими и даже с производителями из Юго-Восточной Азии очень сложно и по ценовым, и по качественным характеристикам. Поэтому еще на два года данная субсидия по решению курирующего нас вице-премьера будет продлена", - сказал Евтухов.

Он подчеркнул, что несмотря на возможность использовать субсидии для лизинга иностранного оборудования, основной задачей выделения средств является поддержка отечественного производителя.

По словам замминистра, благодаря этой мере поддержки в 2019 году было открыто несколько предприятий.

Всероссийский форум легкой промышленности проходит с 2014 года под эгидой Минпромторга РФ. В 2018 году его по инициативе губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского впервые провели в Иванове. На форуме подводят итоги работы отрасли, обсуждают ключевые вопросы и проблемы, определяют новые направления развития отечественной легкой промышленности.

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Россия
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