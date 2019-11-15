Субсидирование лизинга техники для легкой промышленности продлят на два года

ИВАНОВО, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство России планирует на два года продлить действующее с 2016 года субсидирование льготного лизинга оборудования, в том числе импортного, для легкой промышленности. Об этом заявил журналистам замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в пятницу на VI Всероссийском форуме легкой промышленности в Иванове.

"Мы понимаем, что сегодня в РФ не производится высококачественное оборудование для предприятий легкой и текстильной промышленности, и наверное, не будет производиться в ближайшее время, потому что спрос невелик, а конкурировать на мировом рынке с итальянскими, австрийскими, немецкими и даже с производителями из Юго-Восточной Азии очень сложно и по ценовым, и по качественным характеристикам. Поэтому еще на два года данная субсидия по решению курирующего нас вице-премьера будет продлена", - сказал Евтухов.

Он подчеркнул, что несмотря на возможность использовать субсидии для лизинга иностранного оборудования, основной задачей выделения средств является поддержка отечественного производителя.

По словам замминистра, благодаря этой мере поддержки в 2019 году было открыто несколько предприятий.

Всероссийский форум легкой промышленности проходит с 2014 года под эгидой Минпромторга РФ. В 2018 году его по инициативе губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского впервые провели в Иванове. На форуме подводят итоги работы отрасли, обсуждают ключевые вопросы и проблемы, определяют новые направления развития отечественной легкой промышленности.