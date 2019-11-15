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Мутко сообщил, что заседание рабочей группы по транспортному проекту ВЭБ пройдет в ноябре

Вице-премьер отметил, что ВЭБ.РФ через лизинг сможет обновить трамвайный, автобусный парки около 20 городов

ПЕРМЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Первое заседание рабочей группы Минфина РФ, где будет рассматриваться проект модернизации транспортной инфраструктуры, в котором принимает участие ВЭБ.РФ, пройдет до конца ноября. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер РФ Виталий Мутко, выступая на заседании оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми, руководителем которого он является.

"Мы работаем над программой вместе с ВЭБ.РФ, рабочая группа создана в Министерстве финансов. Планируем взять около 20 городов для комплексной модернизации транспортной инфраструктуры. Ресурсы будут переданы ВЭБ.РФ, который как институт развития через лизинг одновременно может обновить трамвайный, автобусный парки. <…> К концу следующей недели мы проведем первое заседание, определимся концептуально, будем готовить предложения в Минфин по финансированию", - сказал Мутко.

ВЭБ.РФ в рамках работы по улучшению городской среды взял на рассмотрение проекты в области обновления городского транспорта на общую сумму более 300 млрд рублей. Работа над проектами ведется совместно с крупнейшими российскими производителями подвижного состава.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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