Equinor заключил соглашения на $383 млн по цифровому обслуживанию объектов в Норвегии

ТАСС, 15 ноября. Норвежская энергокомпания Equinor заключила соглашения на 3,5 млрд крон (около $382,7 млн) с компаниями Aker Solutions AS, Axess AS, Oceaneering Asset Integrity AS и IKM Operations AS для использования новейших технологий в обслуживании и инспектировании своих установок на Норвежском континентальном шельфе и заводов в Норвегии. Об этом говорится в сообщении компании.

Соглашения заключены сроком на шесть лет и вступят в силу с 1 января 2020 года.

"Соглашения разработаны для поощрения поставщиков за общие улучшения и за использование новых технологий и цифровизации в частности", - отмечают в Equinor.

Основной целью инспекционных служб является поддержание всех установок в хорошем состоянии, их подготовка к безопасной, надежной и эффективной работе. Эти службы будут выявлять слабые места в нефтегазовых установках на суше и на море, чтобы предотвратить серьезные повреждения, отмечает компания.