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В Карачаево-Черкесии в 2020 году высадят 500 га интенсивных садов

Стоимость проекта оценивается в более чем один миллиард рублей

ЧЕРКЕССК, 15 ноября. /ТАСС/. Инвестиционные проекты по закладке интенсивных садов реализуются на территории Карачаево-Черкесии, в рамках реализации в 2020 году будет высажено 500 га садов, сообщил в пятницу заместитель председателя правительства КЧР Евгений Поляков в ходе совещания в Черкесске с участием министра по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым и представителями правительства республики по реализации госпрограммы "Развитие СКФО до 2025".

"Имея положительные результаты предыдущих лет по закладке интенсивных садов, реализация данного проекта позволяет нам говорить, что в республике создана садоводческая отрасль в промышленных масштабах, так как уже в 2020 году на территории республики будет высажено 500 га садов интенсивного типа, и это без учета частных подворий, которые мы тоже начали развивать в текущем году", - сказал Поляков.

В последние годы в Карачаево-Черкесии активно развивается садоводство. Компания "Сады Карачаево-Черкесии" по инвестиционному проекту, включенному в 2016 году в госпрограмму по развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), уже высадила интенсивный сад на площади более 200 га в Адыге-Хабльском районе КЧР. При выходе на проектную мощность в течение пяти лет можно будет собирать по 50 т фруктов с гектара. Реализация проекта дала республике около 100 новых рабочих мест.

В 2019-2021 годы компания намерена реализовать в республике второй инвестиционный проект с объемом вложений более миллиарда рублей. Он предполагает закладку около 300 га фруктового сада интенсивного типа.

В рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года субъектам СКФО выделяются средства на софинансирование инвестиционных проектов на возвратной основе. Инициаторы проектов могут получить не более 40% от стоимости проекта через корпорации развития регионов при условии, что самим инвестором вложено или привлечено 60% и более стоимости производства. Ежегодно на эти цели каждому из семи регионов СКФО может быть выделено до 500 млн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФОЧеботарев, Сергей Викторович
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