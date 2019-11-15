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Регионов СКФО обязали максимально осваивать средства из программы их развития

В рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" до 2025 регионы СКФО ежегодно могут получать до 500 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 15 ноября. /ТАСС/. Регионам Северо-Кавказского федерального округа необходимо научиться максимально осваивать средства, которые государство выделяет на их развитие в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года, сказал в пятницу глава министерства по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев в ходе рабочего визита в Карачаево-Черкесскую Республику.

"Мы сегодня на совещании рассмотрели вопросы повышения эффективности реализации подпрограмм социально-экономического развития, их у нас 7 по каждому субъекту. И сегодня мы говорили и по срокам, и по методике реализации подпрограмм с целью максимально освоить те средства, которые выделяет государство, а по этим подпрограммам в целом выделяется по 3,5 млрд рублей на Северный Кавказ. Это достаточная сумма, которая позволит оказывать содействие экономическому развитию, наша задача - научиться максимально осваивать", - сказал министр.

Он добавил, что реализация государственной программы идет согласно графику. "Что касается подпрограмм социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, то подпрограммы реализуются в соответствии с графиком. Мы находимся в плотном контакте правительством региона, мы этот вопрос сегодня обсуждали, поэтому считаю, что в целом подпрограмма социального экономического развития Карачаево-Черкесии реализуется нормально", - отметил Чеботарев.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов рассказал о планах реализации инвестпроектов на территории региона. "В ближайшее время, мы с вами увидим результаты реализации инвестиционных проектов и новые рабочие места, которые при поддержке Корпорации развития Северного Кавказа и министерства по делам Северного Кавказа и правительства Карачаево-Черкесии, наши инвесторы смогут реализовать. Я считаю, что это наша основная задача - развитие реального сектора экономики, реализация национальных проектов и всех подпрограмм", - сказал Темрезов.

В рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года субъектам СКФО выделяются средства на софинансирование инвестиционных проектов на возвратной основе. Инициаторы проектов могут получить не более 40% от стоимости проекта через корпорации развития регионов при условии, что самим инвестором вложено или привлечено 60% и более стоимости производства. Ежегодно на эти цели каждому из семи регионов СКФО может быть выделено до 500 млн рублей.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФОЧеботарев, Сергей Викторович
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