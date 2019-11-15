Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Дании обсудили тему налаживания диалога с Россией

В частности, на конференции затронули тему сотрудничества в энергетической сфере
Здание парламента Дании Пресс-служба Россотрудничества
Описание
Здание парламента Дании
© Пресс-служба Россотрудничества

СТОКГОЛЬМ, 15 ноября. /ТАСС/. Ежегодная конференция "Дания, Россия: возможности сотрудничества в современной Европе", организованная Датско-российской ассоциацией совместно с европейскими партнерами из политических и общественных организаций при информационной и организационной поддержке представительства "Россотрудничества" в Дании, прошла в пятницу в датском парламенте. Датские и российские участники встречи выразили уверенность, что налаживание диалога во всех приоритетных сферах сотрудничества, в том числе в энергетике, является необходимым в настоящее время, сообщил корреспонденту ТАСС глава "Россотрудничества" в королевстве Артем Маркарян.

"На конференции обсуждалась тема взаимодействия в сфере энергетики: российскую сторону представлял директор по связям с ЕС ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Министерства энергетики РФ Теодор Штилькинд, о датской точке зрения рассказал старший научный сотрудник Датского института международных исследований (DIIS) Ханс Моуритцен. Выступления касались межгосударственного сотрудничества в энергетической сфере, был подробно освещен проект "Северный поток - 2". Датчане выразили удовлетворение тем, что вопрос наконец решился положительно и ждут дальнейшего развития позитивных контактов в энергетической сфере. Также в ходе дискуссии обе стороны отметили необходимость налаживания диалога во всех приоритетных сферах сотрудничества", - отметил Маркарян.

30 октября Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. "Дебаты о "Северном потоке-2" на конференции носили открытый и позитивный характер", - добавил Маркарян.

На форуме также обсуждались вопросы межгосударственного сотрудничества, торгово-экономических связей и взаимодействие неправительственных организаций. С приветственным словом к собравшимся обратился член парламента от Социально-либеральной партии, бывший министр иностранных дел Дании Мартин Лидегор. Глава Датско-российской ассоциации Карстен Фледелиус представил анализ двухсторонних отношений и оценил перспективы развития диалога. Темами докладов также стали вопросы участия России в международных организациях, формирования межкультурных мостов дружбы Калининградской области с регионами Дании и выстраивания общественных связей с помощью цифровой дипломатии в сочетании с традиционными формами культурно-гуманитарного сотрудничества.

Теги
ДанияРоссия
Реклама на ТАСС
Приватбанк получил £11 млн после того, как выиграл апелляцию против Коломойского
В банке уточнили, что сумма включает £3,4 млн в счет расходов, понесенных в суде первой и апелляционной инстанций, и возврат £7,5 млн, уплаченных банком ответчикам в декабре 2018 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС