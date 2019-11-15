В Дании обсудили тему налаживания диалога с Россией

СТОКГОЛЬМ, 15 ноября. /ТАСС/. Ежегодная конференция "Дания, Россия: возможности сотрудничества в современной Европе", организованная Датско-российской ассоциацией совместно с европейскими партнерами из политических и общественных организаций при информационной и организационной поддержке представительства "Россотрудничества" в Дании, прошла в пятницу в датском парламенте. Датские и российские участники встречи выразили уверенность, что налаживание диалога во всех приоритетных сферах сотрудничества, в том числе в энергетике, является необходимым в настоящее время, сообщил корреспонденту ТАСС глава "Россотрудничества" в королевстве Артем Маркарян.

"На конференции обсуждалась тема взаимодействия в сфере энергетики: российскую сторону представлял директор по связям с ЕС ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Министерства энергетики РФ Теодор Штилькинд, о датской точке зрения рассказал старший научный сотрудник Датского института международных исследований (DIIS) Ханс Моуритцен. Выступления касались межгосударственного сотрудничества в энергетической сфере, был подробно освещен проект "Северный поток - 2". Датчане выразили удовлетворение тем, что вопрос наконец решился положительно и ждут дальнейшего развития позитивных контактов в энергетической сфере. Также в ходе дискуссии обе стороны отметили необходимость налаживания диалога во всех приоритетных сферах сотрудничества", - отметил Маркарян.

30 октября Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. "Дебаты о "Северном потоке-2" на конференции носили открытый и позитивный характер", - добавил Маркарян.

На форуме также обсуждались вопросы межгосударственного сотрудничества, торгово-экономических связей и взаимодействие неправительственных организаций. С приветственным словом к собравшимся обратился член парламента от Социально-либеральной партии, бывший министр иностранных дел Дании Мартин Лидегор. Глава Датско-российской ассоциации Карстен Фледелиус представил анализ двухсторонних отношений и оценил перспективы развития диалога. Темами докладов также стали вопросы участия России в международных организациях, формирования межкультурных мостов дружбы Калининградской области с регионами Дании и выстраивания общественных связей с помощью цифровой дипломатии в сочетании с традиционными формами культурно-гуманитарного сотрудничества.