АФК "Система" и РКИФ продадут не менее 20% акций "Детского мира" в рамках SPO

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) в рамках SPO (вторичное размещение акций) "Детского мира" намерены продать не менее 150 млн акций компании. В результате АФК сохранит не более 36% акций ретейлера, РКИФ - не более 9,7%, говорится в сообщении компаний.

Сейчас АФК "Система" принадлежит 52,1% в "Детском мире". "Флоэтте холдингз лимитед" и "Эксарзо Холдинг Лимитед" (оба - РКИФ) владеют по 7,015% акций, остальные 33,87% находятся у акционеров, владеющих менее 5% акций.