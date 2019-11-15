Приватбанк получил £11 млн после того, как выиграл апелляцию против Коломойского

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Украинский Приватбанк получил более £10,9 млн возмещения расходов, включая проценты, по решению Апелляционного суда Лондона по делу бизнесмена, одного из бывших собственников банка Игоря Коломойского. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба финансового учреждения.

"Приватбанк получил полную сумму возмещения расходов в размере 10,9 млн фунтов стерлингов, которую Апелляционный суд Лондона обязал уплатить господина Коломойского, господина Боголюбова (экс-совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов - прим. ТАСС) и шести корпоративных ответчиков, после удовлетворения апелляционной жалобы банка в Лондоне в прошлом месяце", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сумма включает "3,4 млн фунтов стерлингов в счет расходов банка, понесенных в суде первой и апелляционной инстанций, и возврат 7,5 млн фунтов стерлингов, уплаченных банком ответчикам в декабре 2018 года". В Приватбанке добавили, что позднее будет "определена должным образом" окончательная сумма обязательства ответчиков по возмещению расходов, понесенных им в суде первой и апелляционной инстанций.

Приватбанк и суды

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Национального банка страны (НБУ) и акционеров Приватбанка приняло решение о национализации этого крупнейшего на Украине финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, Приватбанк был докапитализирован на сумму около 155 млрд гривен (более $6,3 млрд по текущему курсу).

Национализированный Приватбанк подал иск в Высокий суд Лондона против своих бывших владельцев с целью вернуть выведенные из него средства, а также погасить невыполненные обязательства по рефинансированию со стороны НБУ. 19 декабря 2017 года Лондонский суд издал приказ о всемирном аресте активов бывших владельцев Приватбанка Коломойского и Боголюбова, а также шести компаний, которые им принадлежат, на общую сумму $2,5 млрд.

Со своей стороны, бывшие владельцы банка, связанные с ними компании и лица подали в различные суды большое количество исков с требованием признать национализацию Приватбанка незаконной. В частности, в конце февраля 2019 года такой иск принял к рассмотрению Хозяйственный суд Киева. В апреле истцы расширили перечень требований, добавив пункт о возврате им акций Приватбанка. 17 октября Хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрение иска до вступления в законную силу решения по другому смежному делу.