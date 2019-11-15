Минпромторг начал разработку поправок о минимальной доле производителей РФ для госзакупок

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ начал разработку поправок к закону о закупках, предполагающих установление минимальной доли российских производителей для госзакупок. Соответствующее уведомление опубликовано в пятницу на сайте правительства РФ.

Какой предлагается установить минимальную долю, в уведомлении не указано. Поправки должны вступить в силу в апреле 2020 года.

Как говорится в уведомлении, изменения в законодательстве необходимы для исполнения указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года, что может обеспечиваться через стимулирование локализации новых производств товаров на территории РФ.

"В целях стимулирования таких производств необходимо обеспечить государственную поддержку производителям российской продукции. Для достижения данных целей необходимо наделить правительство РФ полномочиями по установлению минимальной доли закупок товаров российского производства, подлежащую закупке отдельными видами юридических лиц, осуществляющих закупочные деятельность в соответствии с федеральным законом 223-ФЗ", - говорится в уведомлении.

Ранее газета РБК со ссылкой на источники сообщила, что вице-премьер Юрий Борисов предложил президенту РФ законодательно обязать государственных заказчиков как на федеральном, так и на региональном уровне приобретать у российских поставщиков не менее 50% объема продукции, в том числе закупаемой в рамках выполнения работ.