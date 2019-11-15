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Новое турецкое производство текстиля запустят под Ивановом до конца года

Инвестиции в проект составят 510 млн рублей

ИВАНОВО, 15 ноября. /ТАСС/. Компания "Блэкрам" из Турции откроет новое текстильное производство в городе Кинешма Ивановской области до конца текущего года. Объем инвестиций в проект составит 510 млн рублей, сообщил в пятницу губернатор региона Станислав Воскресенский на VI Всероссийском форуме легкой промышленности в Иванове.

"У нас фактически сформировался кластер для работы турецких компаний, несколько уже работают - "Миртекс", "Дилан-Текстиль", "Райтекс". Еще одна компания заходит к нам из Турции - "Блэкрам" в Кинешме. До конца года обещают открыть производство, создать более 300 рабочих мест", - сказал Воскресенский.

По данным правительства региона, объем инвестиций в новое производство составит 510 млн рублей. Предприятие будет специализироваться на выпуске ткацко-трикотажного волокна.

В настоящий момент в текстильную отрасль Ивановской области турецкими компаниями уже инвестировано более 4 млрд рублей. Их производства размещены в моногородах и индустриальных парках региона.

Всероссийский форум легкой промышленности проходит с 2014 года под эгидой Минпромторга РФ. В 2018 году его по инициативе губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского впервые провели в Иванове. На форуме подводят итоги работы отрасли, обсуждают ключевые вопросы и проблемы, определяют новые направления развития отечественной легкой промышленности.

Теги
ТурцияРоссияИвановская областьВоскресенский, Станислав Сергеевич
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