Лесозаготовительная компания направит 800 млн рублей в расширение производства под Тверью

ТАСС, 15 ноября. Компания "Лагуна", которая занимается заготовкой и переработкой леса в Тверской области, направит 800 млн рублей в расширение производства, дополнительно будет создано 200 рабочих мест. Проект реализуется при по поддержке Российского фонда технологического развития, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Игорь Руденя провел встречу с учредителем ООО "Лагуна" Игорем Брылевым. Обсуждалась реализация в Тверской области инвестиционного проекта по созданию в Весьегонске крупного лесопромышленного предприятия. Реализация проекта рассчитана на семь лет, планируемый объем инвестиций - до 800 млн рублей. Долгосрочный инвестиционный проект реализуется при финансовой поддержке Российского фонда технологического развития, который предоставил целевой займ на сумму 186,5 млн рублей", - говорится на официальном сайте облправительства.

В пресс-службе ТАСС сообщили, что проект стартует до конца 2019 года. На предприятии сейчас трудятся около 300 человек, после расширения производства будет создано дополнительно порядка 200 рабочих мест. Годовой объем лесозаготовки вырастет с 300 тыс. кубометров до 350 тыс. кубометров.

"Компания уже успешно работает в нескольких муниципалитетах Тверской области. Регион заинтересован в реализации нового инвестиционного проекта компании. В том числе это обеспечит создание новых рабочих мест, налоговые поступления в нашу казну", - приводит пресс-служба слова Рудени.

Компания "Лагуна" создана в 2016 году, занимается заготовкой леса с применением современных комплексов, выпуском пиломатериалов, в том числе на экспорт. А также производит технологическую щепу, которая используется для теплоснабжения Весьегонского муниципального округа и Молоковского района.