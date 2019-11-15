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ВЭБ.РФ рассчитывает на развитие взаимодействия с колумбийскими партнерами

Корпорация видит перспективы в реализации совместных проектов в сфере развития инфраструктуры

БОГОТА, 16 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" видит перспективы в развитии взаимовыгодного партнерства с представителями делового сообщества Колумбии. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян по итогам визита главы госкорпорации Игоря Шувалова в южноамериканскую страну.

"Это была очень важная поездка. Мы познакомились с нашими потенциальными колумбийскими партнерами", - сказал Алгульян.

По его словам, корпорация видит "большие перспективы в реализации совместных проектов в сфере развития инфраструктуры, транспорта и промышленности".

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