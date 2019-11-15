Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Индекс Dow Jones впервые превысил 28 тыс. пунктов

Он вырос на 222,93 пункта
Описание
© AP Photo/Richard Drew

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones превысил в пятницу показатель 28 тыс. пунктов на момент завершения торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

На эту тему

Индекс Dow Jones вырос на 222,93 пункта (0,80%) и установился на отметке 28 004,89 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 23,83 пункта (0,77%) и оказался на отметке 3 120,46 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq повысился на 61,81 пункта (0,73%), до 8 540,83 пункта. S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы.

Dow Jones впервые превысил показатель 27 тыс. пунктов по итогам торгов 11 июля текущего года. Индекс преодолел порог 26 тыс. пунктов 17 января 2018 года, а 25 тыс. пунктов - 4 января 2018 года.

Теги
США
Реклама на ТАСС
ВЭБ.РФ рассчитывает на развитие взаимодействия с колумбийскими партнерами
Корпорация видит перспективы в реализации совместных проектов в сфере развития инфраструктуры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС