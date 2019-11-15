Индекс Dow Jones впервые превысил 28 тыс. пунктов

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones превысил в пятницу показатель 28 тыс. пунктов на момент завершения торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Индекс Dow Jones вырос на 222,93 пункта (0,80%) и установился на отметке 28 004,89 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 23,83 пункта (0,77%) и оказался на отметке 3 120,46 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq повысился на 61,81 пункта (0,73%), до 8 540,83 пункта. S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы.

Dow Jones впервые превысил показатель 27 тыс. пунктов по итогам торгов 11 июля текущего года. Индекс преодолел порог 26 тыс. пунктов 17 января 2018 года, а 25 тыс. пунктов - 4 января 2018 года.