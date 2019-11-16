Лучшие проекты по "сквозным" цифровым технологиям отберут на конкурсе фонда "Сколково"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Конкурс фонда "Сколково" определит лучшие проекты по внедрению "сквозных" цифровых технологий. Он проводится в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", сообщает пресс-служба фонда.

"Фонд "Сколково" объявил конкурс для компаний, внедряющих "сквозные" цифровые технологии. Заявки принимаются до 28 ноября. Победители получат гранты, покрывающие до 50% затрат на реализацию пилотных проектов", - говорится в сообщении.

Отбор проектов станет регулярным и продолжится в 2020 и 2021 годах. До 2022 года фонд "Сколково" предоставит победителям финансовую поддержку на реализацию пилотных проектов в объеме более 16 млрд рублей, отмечается в сообщении.

На что пойдут гранты

Гранты получат компании, внедряющие проекты по цифровой трансформации своего производства и бизнеса. В качестве заказчиков они должны привлекать российских разработчиков с технологиями, готовыми к промышленному внедрению.

"Конкурс направлен на стимулирование спроса со стороны крупных компаний к реализации проектов по первому внедрению новых комплексных технологических решений. Это поможет как сколковским, так и иным стартапам в партнерстве с заказчиком отшлифовать на примере такого внедрения свои технологии для их последующего тиражирования. Компенсируя до 50% расходов на пилотное промышленное внедрение, мы обеспечим для таких решений сокращение порога входа на рынок", - приводятся в сообщении слова председателя правления фонда "Сколково" Игоря Дроздова.

В 2019 году в поддержке "сквозных" цифровых технологий участвуют пять операторов: министерство промышленности и торговли, фонд "Сколково", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям и Российский фонд развития информационных технологий.

"До нового года мы узнаем имена первых победителей и поймем, какие инновационные проекты будут реализованы в ближайшие три года", - приводятся в сообщении слова заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Евгения Кислякова.

О фонде

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная в сентябре 2010 года. Цель фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в области энергоэффективности и энергосбережения, ядерных, космических, биомедицинских, стратегических компьютерных технологий и программного обеспечения. На фонд возложены функции управления инновационным центром "Сколково". В 2018 году выручка компаний - участников составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за девять лет существования проекта достигла 301,1 млрд рублей.