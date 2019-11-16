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Утренний рейс в Москву впервые запустят из Северной Осетии в марте 2020 года

Также в следующем году появятся два регулярных ночных рейса в Стамбул

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 ноября. /ТАСС/. Утренний рейс в Москву запустят впервые из аэропорта в Северной Осетии в 2020 году. Об этом сообщила в субботу журналистам пресс-служба Минпромтранса республики.

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"С марта 2020 года мы запускаем долгожданный жителями утренний рейс в Москву. Вылет в семь утра. В связи с этим мы полностью изменим расписание движения остальных судов с учетом комфорта и потребностей граждан. Ожидаем полную загрузку этого борта", - цитирует пресс-служба руководителя международного аэропорта Владикавказ Сергея Чалова.

По мнению министра промышленности и транспорта Хайдарбека Бутова, такого рейса нет у соседних республик. Поэтому ожидается увеличение пассажиропотока за счет жителей этих регионов. Также будут добавлены рейсы по направлению Владикавказ-Москва на новогодние праздники.

Кроме того, в 2020 году запустят два регулярных ночных рейса в Стамбул.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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