Утренний рейс в Москву впервые запустят из Северной Осетии в марте 2020 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 ноября. /ТАСС/. Утренний рейс в Москву запустят впервые из аэропорта в Северной Осетии в 2020 году. Об этом сообщила в субботу журналистам пресс-служба Минпромтранса республики.

"С марта 2020 года мы запускаем долгожданный жителями утренний рейс в Москву. Вылет в семь утра. В связи с этим мы полностью изменим расписание движения остальных судов с учетом комфорта и потребностей граждан. Ожидаем полную загрузку этого борта", - цитирует пресс-служба руководителя международного аэропорта Владикавказ Сергея Чалова.

По мнению министра промышленности и транспорта Хайдарбека Бутова, такого рейса нет у соседних республик. Поэтому ожидается увеличение пассажиропотока за счет жителей этих регионов. Также будут добавлены рейсы по направлению Владикавказ-Москва на новогодние праздники.

Кроме того, в 2020 году запустят два регулярных ночных рейса в Стамбул.