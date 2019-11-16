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В Дагестане основам цифровой экономике обучат около 500 госслужащих

Прошедших обучение чиновников в регионе будут привлекать к разработке ведомственных планов информатизации, а также составлению прогнозов развития республиканской экономики

МАХАЧКАЛА, 16 ноября. /ТАСС/. Представители всех министерств, а также администраций муниципальных образований в Дагестане пройдут недельный курс обучения основам цифровой экономики, в общей сложности планируется обучить около 500 человек, сообщил ТАСС в субботу министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана Сергей Снегирев.

"В министерстве и каждом муниципалитете мы определили ответственного за цифровое развитие на уровне не ниже заместителя [руководителя]. В ноябре у нас пройдет серьезный цикл их обучения, около 500 человек в течение ноября пройдут обучение по направлениям цифровой экономики, реализации нацпроектов, цифровизации отраслей экономики", - сказал Снегирев.

Он отметил, что проводить обучение будут представители Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Университета Иннополис.

По словам министра, в перспективе чиновников, прошедших обучение, планируется привлекать к разработке ведомственных планов информатизации, а также составлению прогнозов развития республиканской экономики.

"Мы сможем собирать данные со всех отраслей и выдавать прогнозы их развития, просчитывать эффект наших законодательных инициатив и так далее", - заключил собеседник ТАСС.

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