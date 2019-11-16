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Воронежские власти внедрят на предприятиях модели компетенций, используемых в Росатоме

В Нововоронежской АЭС 31 октября ввели в эксплуатацию новый инновационный энергоблок, который повысил суммарную мощность атомной станции в 1,5 раза

ТАСС, 16 ноября. Власти Воронежской области планируют внедрять на предприятиях региона и в структуре госуправления модели профессиональных компетенций, используемых в госкорпорации "Росатом". Об этом в субботу сообщил журналистам губернатор региона Александр Гусев.

В субботу губернатор Александр Гусев, первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации "Росатом", президент инжиниринговой компании "АСЭ" Александр Локшин и генеральный директор АО "Концерн "Росэнергоатом" Андрей Петров посетили Нововоронежскую АЭС, где 31 октября ввели в эксплуатацию новый инновационный энергоблок № 7 поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200.

"В Росатоме очень хорошие компетенции в части процедур, связанных с правильной организацией процессов. В том числе и в госуправлении, мы это видели, это уже реализовывается в Нижнем Новгороде. Поэтому будем все те наработанные компетенции, которые в Росатоме есть, пытаться применить на территории области", - сказал губернатор.

Нововоронежская АЭС является крупнейшим производителем электрической энергии Воронежской области. Она обеспечивает около 90% потребности региона в электроэнергии и до 90% потребности города Нововоронежа в тепле, снабжает энергией свыше 20 крупных предприятий и 2,3 млн жителей Центрально-Черноземного региона. Ввод энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 (энергоблока № 7 Нововоронежской АЭС) в эксплуатацию повысил суммарную мощность атомной станции в 1,5 раза.

Теги
РоссияВоронежская область
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