Более 50 компаний представили потенциал Хайнаня на международной сельхозвыставке в Цзянси

ХАЙКОУ /Китай/, 16 ноября. /ТАСС/. Свыше 50 отраслевых предприятий представляют южную китайскую провинцию Хайнань на открывшейся в пятницу 17-й Международной сельскохозяйственной выставке в провинции Цзянси на востоке Китая. Об этом сообщил портал "Наньхайван".

На выставке в городе Наньчан (административный центр провинции Цзянси) представлены плоды манго, питайи (также известна как "драконий фрукт"), кофе, зеленый чай, продукция птицеводства и рыболовства.

Компании-участницы смотра были выбраны не случайно - они "в полной мере демонстрируют весь потенциал острова Хайнань в сельхозиндустрии", подчеркивает Наньхайван".

Особое внимание на выставочном стенде провинции уделяется продукции тропического сельского хозяйства - благоприятный климат Хайнаня позволяет не только снимать урожай три раза в год, но и выращивать там теплолюбивые тропические культуры.

Международная сельскохозяйственная выставка продлится до 18 ноября. В ней принимают участие более 8 тыс. компаний, представляющих порядка 50 тыс. видов сельхозпродукции. Общая площадь экспозиции составляет около 130 тыс. кв. м. В дни ЭКСПО также пройдут презентации сельхозпродукции, форум по созданию сельскохозяйственных брендов КНР, а также деловые встречи участников.

Выставка организована при поддержке Министерства сельского хозяйства и деревни КНР, департамента сельского хозяйства и деревни Цзянси, а также органов власти провинции и города Наньчан.