Глава Северной Осетии и "Русгидро" проверили ход пусковых работ на Зарамагской ГЭС-1

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 ноября. /ТАСС/. Гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров проверили работы по подготовке ввода в эксплуатацию Зарамагской ГЭС-1 в Алагирском районе республики. Запуск объекта планируется в декабре 2019 года, сообщила пресс-служба компании.

"В рамках рабочей поездки в Северную Осетию председатель правления проверил пусковую готовность Зарамагской ГЭС-1, ввод в эксплуатацию которой намечен на декабрь 2019 года, и провел рабочую встречу с главой республики Вячеславом Битаровым, который также посетил новую гидроэлектростанцию", - говорится в сообщении.

Зарамагская ГЭС-1 - крупнейший инвестиционный проект на территории Северной Осетии и самая масштабная стройка в Северо-Кавказском регионе. На сегодняшний день на электростанции провели испытания гидрогенерирующего оборудования, деривационного тоннеля, бассейна суточного регулирования, завершается благоустройство территории.

В здании Зарамагской ГЭС-1 установили две турбины общей мощностью 346 МВт, выработка гидроэлектростанции составит 850 млн кВт·ч в год. Станция станет самой высоконапорной в России (619 м), с самыми большими в РФ турбинами ковшового типа. Деривационный тоннель не имеет аналогов в России, его длина составляет 14 254 м.