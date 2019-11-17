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Белоруссия рассчитывает на снижение в 2020 году цены на российский газ

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Белоруссия рассчитывает, что Россия пойдет навстречу в вопросе снижения в 2020 году цены на поставляемый в республику природный газ. Об этом заявил в воскресенье заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.

"Здесь многоуровневые переговоры, главами государств было обозначено, какая должна быть стратегия - равные цены в течение двух лет. На предстоящий год мы рассчитываем на подвижку в сторону снижения цены, о чем и ведем переговоры", - отметил вице-премьер, которого цитирует агентство БелТА.

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БелоруссияРоссия
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