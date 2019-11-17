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Компания Илона Маска начала бурение скоростного автомобильного туннеля под Лас-Вегасом

Туннель, который получил название Loop, будет пролегать на глубине более 12 м
Описание
© AP Photo/John Locher

НЬЮ-ЙОРК, 17  ноября. /ТАСС/. Компания Илона Маска The Boring Company начала бурение скоростного автомобильного туннеля под Лас-Вегасом (штат Невада) протяженностью около 1,6 км. Об этом сообщила телекомпания NBC.

Старт строительству был дан во время торжественной церемонии, состоявшейся в пятницу. Туннель, который получил название Loop, будет пролегать на глубине более 12 м и соединит несколько корпусов конференц-центра Las Vegas Convention Center. Магистраль будет состоять из двух односторонних туннелей для беспилотных автомобилей, каждый из которых будет способен перевозить до 16 человек одновременно, и одного пешеходного туннеля.

"Это по-настоящему важное событие для Лас-Вегаса", - сказал на церемонии глава Управления по делам конференций и туризма Лас-Вегаса Стив Хилл. "Более года назад этот проект представлял собой идею, описанную на листе бумаги. Сегодня мы готовы приступить к бурению", - отметил президент The Boring Company Стив Дэвис.

Ранее Хилл заявлял о том, что проект должен быть введен в эксплуатацию к открытию Международной выставки потребительской электроники (Consumer Electronics Show - CES), которая пройдет в январе 2021 года. "Я считаю, что эта система сама по себе будет привлекать [посетителей]", - цитировал его в мае текущего года онлайн-портал The Verge. По его информации, впоследствии система туннелей может быть расширена.
В декабре 2018 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) вступил в строй скоростной транспортный туннель, созданный The Boring Company и задуманный как альтернатива наземным средствам передвижения и метро. Подземная магистраль протяженностью 3,2 км соединила используемый под парковку участок земли, принадлежащий другой компании Маска - SpaceX, и 120-ю улицу, где находится штаб-квартира The Boring Company.

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