Юниорная компания может ускорить развитие горнорудной промышленности на Колыме

ТАСС, 18 ноября. Создание региональной юниорной геологоразведочной компании в Магаданской области позволит ускорить обнаружение металлов и будет способствовать быстрому развитию горнорудной отрасли в регионе. Такое мнение выразил ТАСС губернатор Колымы Сергей Носов.

Ранее Носов сообщал, что геологоразведочные работы (ГРР) по поиску цветных и черных металлов в Магаданской области за счет средств федерального бюджета сейчас не проводятся, поэтому для повышения эффективности ГРР власти региона создали юниорную компанию, которая уже выделила около 40 перспективных участков.

"По нашему мнению, создание юниорной компании максимально ускорит подготовку объектов недропользования для развития горнодобывающей и металлургической промышленности", - сказал губернатор.

Компания уже получила три поисковые лицензии на участки с ресурсным потенциалом (в случае их подтверждения) порядка 5 млн т меди. Проекты проведения геологоразведочных работ уже разработали и направили на экспертизу.

По словам Носова, в Магаданской области прогнозные ресурсы по меди составляют порядка 44 млн т. При этом для реализации медных проектов на территории региона планируется проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры, а также двух горно-обогатительных комбинатов суммарной мощностью 200 тыс. т меди в год.

Для вовлечения в хозяйственный оборот цветных металлов необходимо провести масштабные геологоразведочные работы для выявления запасов промышленной категории.

О юниорных компаниях

Юниорные компании - предприятия, специализирующиеся на геологическом изучении недр с целью поиска полезных ископаемых и открытия месторождения, а также на привлечении инвестиций, развитии технологий в геологоразведке. Как сообщала пресс-служба правительства Колымы, в декабре 2018 года глава региона Сергей Носов предложил определить Магаданскую область пилотной территорией по реализации юниорного геологического движения в стране, Трутнев поддержал предложение. По данным ведомства, юниорная компания на Колыме - первая в России. Она работает на принципах государственно-частного партнерства.