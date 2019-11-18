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Yahoo Japan и Line объявили о слиянии, которое завершится в 2020 году

За счет объединения компании надеются расширить свой интернет-бизнес, в том числе это касается продаж через онлайн-магазины, рекламы и приложений для смартфонов

ТОКИО, 18 ноября. /ТАСС/. Одна из крупнейших в Японии интернет корпораций Yahoo Japan и Line Corp., известная благодаря одноименному мессенджеру, распространили в понедельник совместное заявление, объявив о своем слиянии.

В течение следующего месяца они подпишут соответствующий меморандум, а сам процесс объединения завершится к октябрю 2020 года. В рамках этого процесса телекоммуникационный гигант Softbank, управляющий Yahoo Japan, приобретет акции Line, которая в свою очередь проведет делистинг своих бумаг с фондовых бирж.

За счет объединения они надеются расширить свой интернет-бизнес, в том числе это касается продаж через онлайн-магазины, рекламы и приложений для смартфонов. Также стороны намерены развивать свое сотрудничество в области безналичных платежей. Совокупные продажи двух компаний после слияния превысят по своему объему показатели другого японского интернет-гиганта Rakuten.

Yahoo Japan была основана в 1996 году бизнесменом Масаёси Соном - создателем Softbank. Компания предоставляет различные сервисы, в том числе электронную почту, онлайн-аукционы, прогнозы погоды, карты и т. д. Мессенджер Line в свою очередь стал очень популярным в странах Азии за последние годы, а число его пользователей превысило 500 млн человек.

Теги
Япония
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