Ростех ведет переговоры по продаже доли в "Техмаше"

ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Ростех ведет переговоры по продаже доли в производителе боеприпасов и реактивных систем залпового огня "Техмаш" и готовит документы по "Высокоточным комплексам", сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"У нас уже есть разрешение на продажу "Высокоточных комплексов", сейчас мы получили разрешение, готовится пакет документов. Кроме того, ведутся переговоры по "Техмашу", - сказал он на авиавыставке в Дубае.

"Стоит такая задача - максимально привлекать частных инвесторов, где это позволяет развивать активы. Если мы говорим о военном производстве, то в ряде предприятий мы можем продать пакеты до 49%, оставив за собой контроль", - добавил глава Ростеха.

В конце 2028 года замглавы Ростеха Дмитрий Леликов сообщал ТАСС, что Ростех планирует продать до 49% акций концерна "Техмаш".

В июне Чемезов говорил, что Ростех нашел потенциального инвестора на покупку 49% акций холдинга "Высокоточные комплексы", но не исключает продажи пакета двум партнерам. Речь идет о российском инвесторе. Глава Ростеха выражал надежду на заключение сделки до конца года.