"Ъ": проект автомобильного моста через Лену в районе Якутска получил поддержку президента

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал проект строительства автодорожного моста через реку Лена в районе Якутска, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Путин 9 ноября поставил, по данным собеседников издания, на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект, резолюцию - "Ситуация созрела до реализации".

Помимо этого, президент поручил правительству внести предложение.

Предварительно стоимость строительства составит 63,7 млрд рублей (в том числе 9,5 млрд рублей - расходы инвестора, 54,2 млрд рублей - капитальный грант). С НДС суммарная стоимость проекта строительства трехкилометрового моста с 11 км подходов - 82,9 млрд рублей, расходы по уплате НДС ложатся на инвестора.

Если грант будет выделен, строительство моста предполагается завершить в 2025 году, говорится в публикации. Прогнозная интенсивность движения в первые годы эксплуатации составит свыше 1,5 млн автомобилей.

В публикации говорится, что на данный момент предполагается, что проезд по мосту будет бесплатным для легковых автомобилей и платным для всех остальных категорий транспортных средств.

По словам представителя вице-премьера Максима Акимова, на данный момент правительство Якутии при поддержке федеральных министерств и ведомств "настолько качественно проработало проект, что он может быть включен в КПМИ". Вопрос будет рассмотрен на ближайшей правкомиссии по транспорту, добавил он.