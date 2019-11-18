Участники "Кавказской здравницы" на Старополье обсудят курортный потенциал Юга России

ПЯТИГОРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Межрегиональный курортный форум "Кавказская здравница - 2019", который пройдет в городском дворце культуры ставропольского Железноводска 6-7 декабря, станет площадкой для дискуссии о санаторно-курортном потенциале Юга России, сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

Как отмечается в краевом календаре мероприятий, тема развития санаторно-курортного комплекса, в частности, в регионе Кавказских Минеральных Вод, в который входит Железноводск, является приоритетным направлением экономики Ставропольского края.

"Железноводск станет главной деловой площадкой по внутреннему и въездному туризму, а также продвижению санаторно-курортного потенциала всего Юга России. Форум "Кавказская здравница" в этом году пройдет в 16-й раз", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также актуальными темами в ходе семинаров, мастер-классов, деловых игр на форуме станут туризм, здравоохранение, оздоровительная медицина, инновации и инвестиции. В его работе примут участие представители санаторно-курортного комплекса и гостинично-ресторанного бизнеса, крупнейших туроператоров и турагентств России, а также эксперты в сфере здравоохранения.

Для гостей форума проведут мега-турнир "Железные легкие". "Поединок выявит участников с лучшей тактикой, реакцией, выносливостью и силой форсированного выдоха. В соревнованиях смогут принять участие все желающие в возрасте от 10 до 70 лет. Победителей ждут сюрпризы и подарки", - отметили в городской администрации.

Как сообщается в календаре мероприятий Ставрополья, Межрегиональный курортный форум "Кавказская Здравница - 2019" станет одной из самых крупных деловых площадок на территории Северо-Кавказского федерального округа и уже вышел в финал Всероссийского конкурса-премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019. Его организатором является правительство Ставропольского края. Ожидается, что форум посетят до пяти тыс. человек.