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Кабмин будет обсуждать с Банком России стабилизацию условий регулятора в рамках СЗПК

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что это необходимо для стабилизации инвестиционных условий при вложении банками средств в высокотехнологичные проекты

АНОСИНО /Московская область/, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ будет обсуждать с Банком России возможность включения регуляторных условий ЦБ в соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Это необходимо для стабилизации инвестиционных условий при вложении банками средств в высокотехнологичные проекты, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях по законопроекту.

"Что касается вопросов стабилизации в Банке России - мы не рассматривали в законопроекте [по СЗПК] такие положения. Мы говорили о стабилизации со стороны решений правительства РФ. Но думаю, в ходе рассмотрения в парламенте нам [надо] провести диалог с Центральным банком с тем, чтобы регуляторика, которой занимается банк, могла бы учитываться в ходе таких соглашений, особенно по тем проектам, которые осуществляют финансовые институты", - сказал он, отвечая на вопрос главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, который затронул аспект инвестирования банками в проекты, связанные с финансовыми технологиями, здравоохранением, искусственным интеллектом и др.

Что такое СЗПК

Правительство РФ внесло в Госдуму в начале ноября законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года, а инвесторы смогут заключить соглашение до 2030 года.

Ранее замминистра финансов Андрей Иванов сообщал, что законопроект направлен на создание условий, которые помогут привлечь в экономику РФ инвестиционные проекты на сумму не менее 30 трлн рублей. По его словам, ежегодно будет заключаться 100-150 соглашений на сумму 7-10 трлн рублей.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
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