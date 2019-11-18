РЭЦ назвал лучших экспортеров года в промышленности

В рамках ноябрьского Международного экспортного форума "Сделано в России" Российский экспортный центр (РЭЦ) наградил лучших российских экспортеров. Среди крупных промышленных предприятий победу одержал "Волжский трубный завод", а победителем в категории малой промышленности стала научно-производственная фирма "Поток Интер". Конкурс в таком формате проводился впервые. Вместо ожидаемой 1000 участников заявки подали более 1600 экспортеров, 70% из которых - представители малого предпринимательства, а 30% - крупный бизнес. Премия присуждалась экспортерам, которые достигли наибольших успехов в экспорте несырьевых и неэнергетических товаров, работ, а также интеллектуальной деятельности. "Одно из важных направлений национального проекта "Международная кооперация и экспорт" - это популяризация. Когда мы делали этот проект, то долго думали, как достучаться до сердец предпринимателей, и решили, что лучший способ - это похвалить тех, кто действительно пробивается и достигает хороших результатов. Было принято решение по формированию соответствующей премии правительства, и сейчас мы в первый раз проводим федеральный этап. До этого, отмечу, проводились окружные и региональные этапы премии в федеральных округах и субъектах РФ. Всего поучаствовало на сегодняшний момент более 1600 крупных и малых компаний", - сообщил генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев на пресс-конференции, посвященной объявлению победителей. Одним из важных критериев оценки стали объем экспорта продукции и его доля в общей выручке компании. Дополнительные баллы начислялись за наличие зарубежных товарных знаков, гарантийных и сервисных центров поддержки и постпродажного обслуживания. Кроме того, эксперты РЭЦ оценивали уровень экспортной активности: появление новых стран-партнеров, динамику в наращивании клиентской базы за рубежом, расширение экспортной номенклатуры. Поощрялась и активность в вопросах международного продвижения - наличие наград и премий, участие в выставках, отраслевых конференциях и форумах, использование международных торговых площадок. "В категории "Крупный бизнес" экспортером года в сфере промышленности стал "Волжский трубный завод" из Волгоградской области. Он достиг впечатляющих успехов по выходу на новые рынки, в том числе по строительству новых газопроводов, поставке трубной продукции. Сейчас, конечно, эта тема непростая, но компания смогла реализовать эти серьезнейшие проекты. Всего они поставляют продукцию в 196 стран, доля экспорта - 30%. Рост к прошлому году - 16%. Это крупнейшие достижения", - сообщил Андрей Слепнев.

Экспорт - в космос Экспортер года в сфере промышленности - научно-производственная фирма "Поток Интер" - имеет, пожалуй, самую широкую географию среди всех российских экспортеров. Высокотехнологичное оборудование по очистке воздуха, которое производит компания, применяется не только на земле, но и в космосе. Его давно используют российские космонавты и с 2009 года - астронавты NASA. Сотрудничество NASA и "Поток Интер" состоялось благодаря Роскосмосу в 2009 году, когда американская миссия запустила новый проект - количество астронавтов на борту планировали увеличить с трех до шести. Для этого пришлось переоборудовать грузовой отсек, в котором среди грузов обнаружилась черная плесень. "Вывести ее не удавалось категорически, хотя пробовали разные способы. Затем американские астронавты обратились в российский сегмент, потому что знали, что есть оборудование, которое решает похожие проблемы", - говорит Ольга Белобровцева, генеральный директор ООО "Поток Интер". Благодаря установке "Поток-150-МК" содержание грибов в отсеке удалось снизить с десятикратного превышения нормы (американцы допускают наличие 100 колониеобразующих единиц на кв. м) до нуля. Оборудование работает до сих пор, и данные об этом периодически публикуются на сайте NASA. Они легко находятся по запросу "Potok". Биологическая очистка воздуха востребована не только в космосе, но и гораздо шире - на Земле особенно широко она применяется в медицине: операционных, реанимациях, палатах интенсивной терапии и других помещениях, где чистота воздуха становится вопросом жизни и смерти. Исторически медицина - одно из самых развитых направлений развития "Поток Интер". Установки компании воздействуют на микробную клетку или структуры вируса постоянными электрическими полями, воздействие которых уничтожает не менее 99% всех вирусов и бактерий, включая плесени и дрожжи. "Сегодня объем экспорта в общей выручке компании составляет примерно 15% - это более-менее стабильная цифра, которая в последнее время не меняется - отчасти от того, что растет и общий объем продаж, и экспорт вместе с ней", - рассказывает Ольга Белобровцева. Сегодня компания работает в странах СНГ, Южной Корее, ЕС. Технология запатентована в странах Европы (Великобритании, Бельгии, Дании, Германии, Франции, Испании и др.), США, Японии и многих других. Патенты компании в целом покрывают более 110 стран. Трудности, с которыми сталкивается экспортер, во многом связаны с особенностями зарубежной законодательной базы. "Сложности для нас везде одинаковые. Мы здесь жалуемся: "Наше законодательство не вполне совершенно, наши нормативы не вполне жесткие, чтобы быть безопасными для людей". На самом деле, если говорить о чистых помещениях, то российские нормативы значительно лучше и более продвинуты, чем европейские и американские. Отчасти потому, что создавались они позже, - дополняет Ольга Белобровцева. - Наши требования подразумевают, что вся микробиология должна быть уничтожена, но американские и европейские нормативы гораздо либеральнее к воздуху: в Европе распространены HEPA-фильтры, а в Америке - ультрафиолетовые лампы. И то и другое позволяет обеспечивать мгновенное уничтожение всех видов микроорганизмов. Наша технология для них – это, несомненно, инновация, признанная и востребованная, но если в нормативах прописано нечто другое, то купить систему "Поток" можно только в дополнение, а не вместо. Это всегда сложно. Наш конечный пользователь - доктор – конечно, понимает, что хорошо бы иметь что-то надежное, а наш покупатель - администратор - не очень понимает, почему он должен потратить еще деньги на обеззараживание, потому что сколько-то он уже потратил и требования закона он закрывает".