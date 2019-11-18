Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Партнерский материал

РЭЦ назвал лучших экспортеров года в промышленности

РЭЦ назвал победителей премии "Экспортер года". В номинации "Промышленность" награду получили "Волжский трубный завод" и научно-производственная фирма "Поток Интер"
Описание
© Пресс-служба РЭЦ

В рамках ноябрьского Международного экспортного форума "Сделано в России" Российский экспортный центр (РЭЦ) наградил лучших российских экспортеров. Среди крупных промышленных предприятий победу одержал "Волжский трубный завод", а победителем в категории малой промышленности стала научно-производственная фирма "Поток Интер".

Конкурс в таком формате проводился впервые. Вместо ожидаемой 1000 участников заявки подали более 1600 экспортеров, 70% из которых - представители малого предпринимательства, а 30% - крупный бизнес. Премия присуждалась экспортерам, которые достигли наибольших успехов в экспорте несырьевых и неэнергетических товаров, работ, а также интеллектуальной деятельности.

"Одно из важных направлений национального проекта "Международная кооперация и экспорт" - это популяризация. Когда мы делали этот проект, то долго думали, как достучаться до сердец предпринимателей, и решили, что лучший способ - это похвалить тех, кто действительно пробивается и достигает хороших результатов. Было принято решение по формированию соответствующей премии правительства, и сейчас мы в первый раз проводим федеральный этап. До этого, отмечу, проводились окружные и региональные этапы премии в федеральных округах и субъектах РФ. Всего поучаствовало на сегодняшний момент более 1600 крупных и малых компаний", - сообщил генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев на пресс-конференции, посвященной объявлению победителей.

Одним из важных критериев оценки стали объем экспорта продукции и его доля в общей выручке компании. Дополнительные баллы начислялись за наличие зарубежных товарных знаков, гарантийных и сервисных центров поддержки и постпродажного обслуживания. Кроме того, эксперты РЭЦ оценивали уровень экспортной активности: появление новых стран-партнеров, динамику в наращивании клиентской базы за рубежом, расширение экспортной номенклатуры. Поощрялась и активность в вопросах международного продвижения - наличие наград и премий, участие в выставках, отраслевых конференциях и форумах, использование международных торговых площадок.

"В категории "Крупный бизнес" экспортером года в сфере промышленности стал "Волжский трубный завод" из Волгоградской области. Он достиг впечатляющих успехов по выходу на новые рынки, в том числе по строительству новых газопроводов, поставке трубной продукции. Сейчас, конечно, эта тема непростая, но компания смогла реализовать эти серьезнейшие проекты. Всего они поставляют продукцию в 196 стран, доля экспорта - 30%. Рост к прошлому году - 16%. Это крупнейшие достижения", - сообщил Андрей Слепнев.

Описание
© Пресс-служба РЭЦ

Экспорт - в космос

Экспортер года в сфере промышленности - научно-производственная фирма "Поток Интер" - имеет, пожалуй, самую широкую географию среди всех российских экспортеров. Высокотехнологичное оборудование по очистке воздуха, которое производит компания, применяется не только на земле, но и в космосе. Его давно используют российские космонавты и с 2009 года - астронавты NASA.

Сотрудничество NASA и "Поток Интер" состоялось благодаря Роскосмосу в 2009 году, когда американская миссия запустила новый проект - количество астронавтов на борту планировали увеличить с трех до шести. Для этого пришлось переоборудовать грузовой отсек, в котором среди грузов обнаружилась черная плесень. "Вывести ее не удавалось категорически, хотя пробовали разные способы. Затем американские астронавты обратились в российский сегмент, потому что знали, что есть оборудование, которое решает похожие проблемы", - говорит Ольга Белобровцева, генеральный директор ООО "Поток Интер". Благодаря установке "Поток-150-МК" содержание грибов в отсеке удалось снизить с десятикратного превышения нормы (американцы допускают наличие 100 колониеобразующих единиц на кв. м) до нуля. Оборудование работает до сих пор, и данные об этом периодически публикуются на сайте NASA. Они легко находятся по запросу "Potok".

Биологическая очистка воздуха востребована не только в космосе, но и гораздо шире - на Земле особенно широко она применяется в медицине: операционных, реанимациях, палатах интенсивной терапии и других помещениях, где чистота воздуха становится вопросом жизни и смерти. Исторически медицина - одно из самых развитых направлений развития "Поток Интер". Установки компании воздействуют на микробную клетку или структуры вируса постоянными электрическими полями, воздействие которых уничтожает не менее 99% всех вирусов и бактерий, включая плесени и дрожжи.

"Сегодня объем экспорта в общей выручке компании составляет примерно 15% - это более-менее стабильная цифра, которая в последнее время не меняется - отчасти от того, что растет и общий объем продаж, и экспорт вместе с ней", - рассказывает Ольга Белобровцева. Сегодня компания работает в странах СНГ, Южной Корее, ЕС. Технология запатентована в странах Европы (Великобритании, Бельгии, Дании, Германии, Франции, Испании и др.), США, Японии и многих других. Патенты компании в целом покрывают более 110 стран.

Трудности, с которыми сталкивается экспортер, во многом связаны с особенностями зарубежной законодательной базы. "Сложности для нас везде одинаковые. Мы здесь жалуемся: "Наше законодательство не вполне совершенно, наши нормативы не вполне жесткие, чтобы быть безопасными для людей". На самом деле, если говорить о чистых помещениях, то российские нормативы значительно лучше и более продвинуты, чем европейские и американские. Отчасти потому, что создавались они позже, - дополняет Ольга Белобровцева. - Наши требования подразумевают, что вся микробиология должна быть уничтожена, но американские и европейские нормативы гораздо либеральнее к воздуху: в Европе распространены HEPA-фильтры, а в Америке - ультрафиолетовые лампы. И то и другое позволяет обеспечивать мгновенное уничтожение всех видов микроорганизмов. Наша технология для них – это, несомненно, инновация, признанная и востребованная, но если в нормативах прописано нечто другое, то купить систему "Поток" можно только в дополнение, а не вместо. Это всегда сложно. Наш конечный пользователь - доктор – конечно, понимает, что хорошо бы иметь что-то надежное, а наш покупатель - администратор - не очень понимает, почему он должен потратить еще деньги на обеззараживание, потому что сколько-то он уже потратил и требования закона он закрывает".

Описание
© Пресс-служба РЭЦ

Конкурировать с зарубежными аналогами помогают не только особенности технологии, но и энергоэффективность оборудования. Установка потребляет около 10 Вт на 1000 куб. м обеззараживаемого воздуха, что сравнимо с затратами на светодиодную лампочку. В медицине и космосе крайне важно, что установка обеззараживания воздуха способна убивать плесень и работать с любой влажностью. Еще одно преимущество - долгий срок службы - оборудование работает 10 лет и не требует расходных материалов, поэтому все сопровождение проектов может осуществляться из России.

Компания работает преимущественно через дилеров, которые сотрудничают с конкретными проектировщиками - теми организациями, которые закладывают в проект оборудование по обеззараживанию воздуха для конкретного объекта, например больницы. Такие системы составляют львиную долю экспорта "Поток Интер".

В 2019 году компания "Поток Интер" начала сотрудничество с РЭЦ. "Они помогают с нормативами, сертификацией и консультациями, той или иной юридической поддержкой. Даже внутри ЕС есть общие требования союза, а есть нормативы каждой из стран. У РЭЦ есть тот опыт, который нам крайне необходим - мы надеемся, что РЭЦ поможет с новой линейкой оборудования, которая разрабатывается с целью привлечения новых партнеров на внешних рынках. Нам важно иметь надежных партнеров, потому что прямые продажи - это не наш путь", - говорит Ольга Белобровцева.

По словам Андрея Слепнева, фирме "Поток Интер", как и другим победителям премии "Экспортер года", предоставят специальный пакет предложений от РЭЦ, куда войдут золотой домен на мировых электронных площадках, субсидии по продвижению, страховой полис ЭКСАР, позволяющий сделать защиту по поставкам и кредитованию, а также участие в акселерационных программах, бизнес-миссиях, выставках - то есть практически все продукты и услуги центра.

Реклама на ТАСС
В Госдуме приветствуют создание Фонда общественных интересов "Яндекса"
Глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин отметил, что решения, выработанные на основе саморегулирования, органично дополняют действующие нормы законодательства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС