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Коломойский обжаловал снятие ареста с акций украинской "дочки" Сбербанка

Речь идет о жалобе на решение Хозяйственного суда Киева, которым был удовлетворен иск банка об отмене всех арестов и запретов

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Северный апелляционный хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению жалобу на решение Хозяйственного суда Киева о снятии ареста и запретов в отношении акций украинской "дочки" Сбербанка и счетов в ценных бумагах, арестованных по иску бизнесмена Игоря Коломойского. Соответствующее решение суда обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

"Открыть апелляционное дело по апелляционной жалобе ООО "Санаторий Энергетик" на решение Хозяйственного суда г. Киева от 10 октября", - сказано в постановлении суда. При этом речь идет о жалобе на решение предыдущей инстанции, которым был удовлетворен иск Сбербанка России об отмене всех арестов и запретов, которые накладывались постановлением Апелляционного суда от 5 сентября 2018 года. Рассмотрение апелляции назначено на 19 декабря.

Арбитраж, созданный при Постоянной палате третейского суда в Гааге, 2 мая 2018 года объявил об окончании слушания дела по иску ряда украинских компаний против России в связи с воссоединением Крыма с РФ. В документе указывалось, что состав арбитража "вынес единогласное решение, касающееся вопросов ответственности и убытков", к какому заключению пришли судьи, в сообщении не уточнялось. По данным украинской стороны, в том числе, согласно заявлению замминистра иностранных дел страны Елены Зеркаль, арбитраж удовлетворил требования компаний о том, что Россия должна выплатить им компенсацию в $159 млн, а также возместить расходы, связанные с судебным разбирательством.

Апелляционный суд Киева 5 сентября 2018 года постановил наложить арест на акции дочерних предприятий ВТБ, Проминвестбанка, Сбербанка на Украине. Истцами выступили 18 украинских компаний группы Коломойского и бывший руководитель национализированного Украиной Приватбанка Александр Дубилет, которые заявили о потере своих активов в Крыму после воссоединения полуострова с Россией. До национализации Приватбанк принадлежал Коломойскому.

Для обеспечения иска суд постановил запретить "банкам, которые принадлежат ответчику, отчуждать любым способом все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее им по праву собственности, и осуществлять ликвидацию или реорганизацию и тому подобное". В январе текущего года Верховный суд Украины оставил в силе постановление Апелляционного суда Киева.

10 октября Хозяйственный суд Киева снял арест и запреты в отношении акций украинской "дочки" Сбербанка и счетов в ценных бумагах, арестованных по иску Коломойского. Тем самым украинский суд удовлетворил иск российского Сбербанка и принял его доводы о том, что он не является должником по арбитражным решениям, а акции его дочерней структуры Сбербанк Украина принадлежат Сбербанку России, а не Российской Федерации.

Теги
УкраинаКоломойский, Игорь Валерьевич
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