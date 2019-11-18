"Яндекс" поменяет структуру управления. Рассказываем, что конкретно изменится

В корпоративном управлении "Яндекса" будет создан некоммерческая организация — Фонд общественных интересов. В него войдут представители российских университетов и негосударственных организаций, а также менеджмента компании.

"Это вузы, где у нас есть партнерские образовательные и научные проекты, — Вышка, Физтех, МГУ, СпбГУ и ИТМО, а также РСПП, членом которого является "Яндекс", школа управления "Сколково" и Фонд поддержки 57-й школы, нашего давнего партнера по проектам в области школьного образования", — объясняет Аркадий Волож, основатель "Яндекса", в письме сотрудникам компании.

Три места в совете фонда закреплено за менеджерами компании. Их займут Аркадий Волож, Тигран Худавердян — управляющий директор компании, Елена Бунина — гендиректор в России.

И в этот фонд перейдет "золотая акция" Сбербанка — это механизм ограничения со стороны государства продажи крупного пакета акций "Яндекса".