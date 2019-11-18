"Яндекс" поменяет структуру управления. Рассказываем, что конкретно изменится

Совет директоров "Яндекса" предложил создать специальный фонд, куда передаст "золотую акцию" Сбербанка. Кто в него войдет и какие права будет иметь эта структура — в материале ТАСС.
Как именно поменяется управление в "Яндексе"?
В корпоративном управлении "Яндекса" будет создан некоммерческая организация — Фонд общественных интересов. В него войдут представители российских университетов и негосударственных организаций, а также менеджмента компании.
"Это вузы, где у нас есть партнерские образовательные и научные проекты, — Вышка, Физтех, МГУ, СпбГУ и ИТМО, а также РСПП, членом которого является "Яндекс", школа управления "Сколково" и Фонд поддержки 57-й школы, нашего давнего партнера по проектам в области школьного образования", — объясняет Аркадий Волож, основатель "Яндекса", в письме сотрудникам компании.
Три места в совете фонда закреплено за менеджерами компании. Их займут Аркадий Волож, Тигран Худавердян — управляющий директор компании, Елена Бунина — гендиректор в России.
И в этот фонд перейдет "золотая акция" Сбербанка — это механизм ограничения со стороны государства продажи крупного пакета акций "Яндекса".
Что такое "золотая акция"?
В 2009 году "Яндекс" продал Сбербанку "золотую акцию" за символическую сумму €1.
Эта акция позволяет государственному банку блокировать продажу Yandex своих ключевых активов, в частности, российской компании "Яндекс". А также позволяет блокировать поправки в устав, изменяющие права собственника "золотой акции".
Сбербанк не имеет права передавать кому-либо "золотую акцию". В случае если Сбербанк перестанет быть государственным банком, совет директоров "Яндекса" должен передать эту акцию другой структуре, подконтрольной правительству РФ.
Сбербанк сообщил, что рассмотрит вопрос передачи "золотой акции" 19 ноября. "Мы получили обращение "Яндекса" с просьбой в рамках предлагаемых ими преобразований передать ее обратно в "Яндекс". Эта просьба будет рассмотрена правлением Сбербанка завтра. В целом мы позитивно и с пониманием относимся к инициативам "Яндекса", — отмечается в сообщении банка.
Какие полномочия будут у Фонда общественных интересов?
Фонд сможет блокировать накопление одним игроком 10% и более экономических или голосующих акций в "Яндексе" (текущий порог — 25%) и выдвигать обязательные кандидатуры двух из 12 членов совета директоров компании.
Один из этих директоров будет работать в комитете по назначениям с правом голоса при назначении четырех директоров "Яндекса". Фонд будет иметь право вето по таким вопросам, как передача персональных данных российских пользователей или значимой интеллектуальной собственности.
"Здесь больше ограничений, чем было десять лет назад с "золотой акцией", но общая логика остается прежней: компания развивается и ведет свой бизнес самостоятельно, но Фонд общественных интересов имеет право вето по ряду вопросов", — говорит Аркадий Волож. Он заверил, что на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности "Яндекса" создаваемая структура влиять не сможет.
"25% плюс 1 акция — это блокирующий пакет акций, — объясняет Леонид Делицын, аналитик группы компаний "Финам". — Если фонд может блокировать накопление акций одним игроком, это предотвращает возможность, что блокирующий пакет купит, например, зарубежная технологическая компания. Так "Яндекс" остается российской компанией, хотя это относительно с учетом того, что она зарегистрирована в Нидерландах".
Как это решение повлияет на положение компании на рынке?
Утром 18 ноября эти новости спровоцировали рост стоимости акций "Яндекса".
Обыкновенные акции компании на Московской бирже выросли на корпоративных новостях на 5,8%, до 2399 рублей за бумагу. При этом в пике роста в 10:03 мск цена акций достигала 2400 рублей за акцию, что почти на 5,9% выше уровня закрытия предыдущих торгов. По состоянию на 10:16 мск акции замедлили свой рост до 4,9%, цена акции составила 2377,6 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов.
"Яндекс" нашел компромиссное решение, которое удовлетворяет и российские власти, и западных инвесторов. В октябре 2019 года акции компании упали в стоимости почти на 20% на фоне обсуждения законопроекта о значимых информресурсах, который предлагает запретить иностранным акционерам владеть новостными агрегаторами в России (почитать подробнее о законопроекте можно здесь, — прим. ТАСС). Западные инвесторы стали продавать акции "Яндекса", который должен был, согласно этой инициативе, переносить штаб из Нидерландов в Россию. Текущий рост стоимости акций — лучшее подтверждение того, что найденное решение устраивает инвесторов, в первую очередь западных", — говорит Михаил Ханов, экономист, финансовый обозреватель ТАСС.
С ним согласен Константин Ордов, доктор экономических наук, профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова. "Яндекс" в свою очередь получил гарантию того, что государство не будет вводить законы, которые ограничат развитие его сервисов в России", — считает он.
Ранее совет директоров разрешил выкуп акций Yandex NV класса А на сумму до $300 млн. Такие акции могут время от времени выкупаться в сделках на открытом рынке. Сроки и объем выкупа акций будут зависеть от множества факторов, включая рыночные условия. Программа выкупа будет действовать до 12 месяцев.