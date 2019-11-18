Комитет Госдумы одобрил ко II чтению проект федерального бюджета на 2020-2022 годы

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Госдума рассмотрит документ на заседании 19 ноября.

Как подчеркнул глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, ко второму чтению документа поступило более 600 поправок, которыми предлагается перераспределить 740 млрд рублей.

"В 2020 году это около 290 млрд рублей, в 2021 году - 233 млрд [рублей] и в 2022 году - 219 млрд [рублей], почти 220 [млрд рублей]. Итого более 740 млрд рублей", - отметил Макаров. Он уточнил, что в рамках реализации нацпроектов перераспределяются средства объемом почти 100 млрд рублей в 2019 году, 112 млрд рублей в 2020 году и около 100 млрд рублей в 2021 году.

Правительство предложило поправку к реструктуризации бюджетов регионов, указал глава комитета. "В целях освобождения средств бюджетов субъектов для того, чтобы они могли направить их на инвестирование в новые проекты, правительством предложена поправка, связанная с возможностью реструктуризации кредитов", - отметил Макаров.

Дополнительно распределено 46 межбюджетных трансфертов на общую сумму более 1 трлн рублей в 2020 году, 926 млрд рублей в 2021 году и 926 млрд рублей в 2022 году.

В свою очередь, первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко отметила, что первая группа правительственных поправок к бюджету связана с обеспечением нацпроектов и комплексного плана расширения магистральной инфраструктуры, вторая группа - с необходимостью уточнения отражения некоторых расходов по кодам классификации в соответствии с замечаниями Счетной палаты, а третья - распределение ассигнований, зарезервированных при формировании бюджета в первом чтении.

Реструктуризация кредитов регионам

Комитет поддержал поправку о реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленным регионам из федерального бюджета. Поправка была инициирована председателем Госдумы Вячеславом Володиным, Александром Жуковым, Андреем Макаровым и членом Совета Федерации Николаем Журавлевым. Ранее подобную поправку предлагало правительство - по замыслу кабмина, предоставлять возможность реструктуризации бюджетных кредитов в зависимости от сбора налоговых и неналоговых платежей региона по итогам 2019 года.

Депутатская поправка исключает такое условие и снимает подобное ограничение для субъектов РФ. Норма предоставляет правительству право в 2020 году предусмотреть порядок погашения задолженности по бюджетным кредитам, предполагающий в 2020-2024 годах погашение 5% суммы задолженности ежегодно, в 2025-2029 годах - ежегодно равными долями от остатка суммы задолженности, с возможностью ее досрочного погашения.

Предусматривается, что средства, полученные в результате реструктуризации, должны инвестироваться регионами в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестпроектов, определяемых в установленном правительством РФ порядке. Если деньги не инвестируются, задолженность региона по бюджетным кредитам подлежит досрочному возврату в федеральный бюджет. Правительство также получит право списать задолженность региона перед федеральным центром по бюджетным кредитам в объеме фактического поступления налоговых доходов.

Параметры бюджета

Согласно редакции проекта федерального бюджета, уже утвержденной Госдумой в первом чтении, профицит федерального бюджета в 2020-2022 годах ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно.

Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год составляет 112,863 трлн рублей.

Документ сверстан, исходя из заложенной в бюджетном правиле цены на нефть марки Urals в 2020 году - $42,4 за баррель. Дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх этого уровня направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Бюджет основывается на базовом прогнозе Минэкономразвития, который предполагает рост российского ВВП на 1,7% в 2020 году и ускорение до 3,1% и 3,2% в 2021 и 2022 годах соответственно.

Среднегодовая цена нефти, согласно прогнозу, составит $57 за баррель в 2020 году и снизится до $56 и $55 за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно. Инфляция ожидается на уровне 3% в 2020 году и 4% в 2021 и 2022 годах.

Кроме того, в документе указывается предельный объем Фонда развития, который формируется с 2019 года. В следующем году его предельный объем составит 585 млрд рублей, в 2021 году - 585 млрд рублей, в 2022 году - 585 млрд рублей. Средства фонда будут направляться на финансовое обеспечение мероприятий госпрограмм РФ, норма будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно.