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Проект бюджета на 2020-2022 годы

Комитет Госдумы одобрил ко II чтению проект федерального бюджета на 2020-2022 годы

Депутаты рассмотрят документ на заседании 19 ноября

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Госдума рассмотрит документ на заседании 19 ноября.

Как подчеркнул глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, ко второму чтению документа поступило более 600 поправок, которыми предлагается перераспределить 740 млрд рублей.

"В 2020 году это около 290 млрд рублей, в 2021 году - 233 млрд [рублей] и в 2022 году - 219 млрд [рублей], почти 220 [млрд рублей]. Итого более 740 млрд рублей", - отметил Макаров. Он уточнил, что в рамках реализации нацпроектов перераспределяются средства объемом почти 100 млрд рублей в 2019 году, 112 млрд рублей в 2020 году и около 100 млрд рублей в 2021 году.

Правительство предложило поправку к реструктуризации бюджетов регионов, указал глава комитета. "В целях освобождения средств бюджетов субъектов для того, чтобы они могли направить их на инвестирование в новые проекты, правительством предложена поправка, связанная с возможностью реструктуризации кредитов", - отметил Макаров.

Дополнительно распределено 46 межбюджетных трансфертов на общую сумму более 1 трлн рублей в 2020 году, 926 млрд рублей в 2021 году и 926 млрд рублей в 2022 году.

В свою очередь, первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко отметила, что первая группа правительственных поправок к бюджету связана с обеспечением нацпроектов и комплексного плана расширения магистральной инфраструктуры, вторая группа - с необходимостью уточнения отражения некоторых расходов по кодам классификации в соответствии с замечаниями Счетной палаты, а третья - распределение ассигнований, зарезервированных при формировании бюджета в первом чтении.

Реструктуризация кредитов регионам

Комитет поддержал поправку о реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленным регионам из федерального бюджета. Поправка была инициирована председателем Госдумы Вячеславом Володиным, Александром Жуковым, Андреем Макаровым и членом Совета Федерации Николаем Журавлевым. Ранее подобную поправку предлагало правительство - по замыслу кабмина, предоставлять возможность реструктуризации бюджетных кредитов в зависимости от сбора налоговых и неналоговых платежей региона по итогам 2019 года.

Депутатская поправка исключает такое условие и снимает подобное ограничение для субъектов РФ. Норма предоставляет правительству право в 2020 году предусмотреть порядок погашения задолженности по бюджетным кредитам, предполагающий в 2020-2024 годах погашение 5% суммы задолженности ежегодно, в 2025-2029 годах - ежегодно равными долями от остатка суммы задолженности, с возможностью ее досрочного погашения.

Предусматривается, что средства, полученные в результате реструктуризации, должны инвестироваться регионами в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестпроектов, определяемых в установленном правительством РФ порядке. Если деньги не инвестируются, задолженность региона по бюджетным кредитам подлежит досрочному возврату в федеральный бюджет. Правительство также получит право списать задолженность региона перед федеральным центром по бюджетным кредитам в объеме фактического поступления налоговых доходов.

Параметры бюджета

Согласно редакции проекта федерального бюджета, уже утвержденной Госдумой в первом чтении, профицит федерального бюджета в 2020-2022 годах ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно.

Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год составляет 112,863 трлн рублей.

Документ сверстан, исходя из заложенной в бюджетном правиле цены на нефть марки Urals в 2020 году - $42,4 за баррель. Дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх этого уровня направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Бюджет основывается на базовом прогнозе Минэкономразвития, который предполагает рост российского ВВП на 1,7% в 2020 году и ускорение до 3,1% и 3,2% в 2021 и 2022 годах соответственно.

Среднегодовая цена нефти, согласно прогнозу, составит $57 за баррель в 2020 году и снизится до $56 и $55 за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно. Инфляция ожидается на уровне 3% в 2020 году и 4% в 2021 и 2022 годах.

Кроме того, в документе указывается предельный объем Фонда развития, который формируется с 2019 года. В следующем году его предельный объем составит 585 млрд рублей, в 2021 году - 585 млрд рублей, в 2022 году - 585 млрд рублей. Средства фонда будут направляться на финансовое обеспечение мероприятий госпрограмм РФ, норма будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичЖуков, Александр ДмитриевичРоссияМакаров, Андрей МихайловичНестеренко, Татьяна ГеннадьевнаЖуравлев, Николай АндреевичПроект бюджета на 2020-2022 годы
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