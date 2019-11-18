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Путин проведет встречу с руководителем "Русской платины"

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, у Владимира Путина в понедельник запланированы несколько рабочих встреч и совещаний

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с председателем совета директоров компании "Русской платина" Мусой Бажаевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин сегодня работает в Москве, сегодня достаточно рутинный день", - сказал представитель Кремля. По его словам, президент проведет "несколько рабочих встреч и совещаний". "Из публичного - президент сегодня примет Бажаева. Компания большая, достаточно значимая для региона, традиционно президент с руководителями крупных компаний, которые несут и социальную нагрузку, встречается, проводит общение", - отметил Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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