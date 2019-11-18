Глава Якутии сообщил о готовности проекта строительства моста через реку Лена

ЯКУТСК, 18 ноября. /ТАСС/. Проект строительства моста через реку Лена в Якутии готов, уже проведены переговоры с потенциальными инвесторами. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев на своей странице в Facebook.

"За прошедший год проделана большая работа. На сегодня проект организации строительства моста готов. Есть поддержка федеральных министерств, определен вариант прохождения трассы, проведены переговоры с потенциальными инвесторами", - написал Николаев.

Строительство моста через реку Лена в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока, утвердить которую планируют в сентябре. Открытие моста, как предполагается, приведет к росту в регионе грузоперевозок в три раза, до 6 млн тонн в год. Как сообщал ранее Николаев, сокращение прямых расходов бюджета на северный завоз при строительстве Ленского моста может составить 4 млрд рублей ежегодно.

Предполагается, что мероприятия по нацпрограмме по развитию Дальнего Востока позволят увеличить объем дальневосточного экспорта в 1,5 раза, нарастить долю несырьевого экспорта до 40% и обеспечат поступление в экономику макрорегиона не менее 11,5 трлн рублей инвестиций. Социальный раздел нацпрограммы включает в себя меры по повышению транспортной доступности населенных пунктов, качества услуг здравоохранения, образования и науки, физической культуры и спорта, культуры, а также меры по поддержке семьи и детства. Кроме того, планируется увеличить объем жилищного строительства на Дальнем Востоке в 1,6 раза.