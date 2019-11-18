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Госдума 21 ноября рассмотрит законопроект о налоге для самозанятых в регионах-донорах

Первый замруководителя думских единороссов Андрей Исаев напомнил, что сейчас льготная налоговая ставка 4% для таких лиц действует в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в четверг в первом чтении законопроект о распространении эксперимента по введению налога на доход самозанятых на большую группу субъектов РФ. Об этом в понедельник журналистам сообщил первый замруководителя думских единороссов Андрей Исаев по итогам заседания президиума фракции.

"Очень важный законопроект в четверг будет рассмотрен, он только внесен в Государственную думу. Этот законопроект касается проведения эксперимента по специальному налогу на профессиональный доход для самозанятых", - сказал он. Исаев напомнил, что сейчас льготная налоговая ставка 4% для таких лиц установлена в Москве, Московской и Калужской областях, в Татарстане.

Как отметил Исаев, благодаря этому несколько десятков тысяч самозанятых смогли легализоваться, а бюджеты четырех регионов получили дополнительные поступления. Изучив данный опыт, "целый ряд субъектов Федерации обратился с просьбой распространить данный эксперимент на них".

Законопроект предлагает включить с 1 января 2020 года в перечень регионов - участников эксперимента субъекты-доноры, которые не получают дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также регионы, в состав которых входят города с населением свыше 1 млн человек. Речь идет о Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Республике Башкортостан.

По словам Исаева, если эксперимент "и дальше покажет себя позитивно, то это будет основанием для введения соответствующей нормы по всей территории РФ".

Теги
РоссияИсаев, Андрей Константинович
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