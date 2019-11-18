Госдума 21 ноября рассмотрит законопроект о налоге для самозанятых в регионах-донорах

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в четверг в первом чтении законопроект о распространении эксперимента по введению налога на доход самозанятых на большую группу субъектов РФ. Об этом в понедельник журналистам сообщил первый замруководителя думских единороссов Андрей Исаев по итогам заседания президиума фракции.

"Очень важный законопроект в четверг будет рассмотрен, он только внесен в Государственную думу. Этот законопроект касается проведения эксперимента по специальному налогу на профессиональный доход для самозанятых", - сказал он. Исаев напомнил, что сейчас льготная налоговая ставка 4% для таких лиц установлена в Москве, Московской и Калужской областях, в Татарстане.

Как отметил Исаев, благодаря этому несколько десятков тысяч самозанятых смогли легализоваться, а бюджеты четырех регионов получили дополнительные поступления. Изучив данный опыт, "целый ряд субъектов Федерации обратился с просьбой распространить данный эксперимент на них".

Законопроект предлагает включить с 1 января 2020 года в перечень регионов - участников эксперимента субъекты-доноры, которые не получают дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также регионы, в состав которых входят города с населением свыше 1 млн человек. Речь идет о Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Республике Башкортостан.

По словам Исаева, если эксперимент "и дальше покажет себя позитивно, то это будет основанием для введения соответствующей нормы по всей территории РФ".