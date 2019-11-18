МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин положительно оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне. Этот проект, реализуемый компаниями "Русская платина" и "Норильский никель", он обсудил на встрече с президентом "Русской платины" Мусой Бажаевым. Для освоения месторождений палладия в этом регионе было создано совместное предприятие "Арктик Палладий".

"Окупаемость хорошая, я смотрю. Общие инвестиции - $15 млрд, а чистая прибыль - 3700 [млн]. За четыре года с небольшим - полная окупаемость", - отметил Путин, назвав эти показатели отличными.

"Да, у нас очень хороший проект, - согласился с президентом Бажаев. - И в отрасли считают, что это один из лучших проектов с момента развала Советского Союза".

"Очень хороший проект", - подтвердил Путин.