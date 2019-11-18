Крымчане выразили желание направить бюджетные средства на здравоохранение и ЖКХ

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Большинство жителей Крыма хотели бы направить средства бюджета на ближайшую трехлетку, проект которого направлен на рассмотрение в республиканский парламент, на здравоохранение и ЖКХ. Об этом в понедельник сообщила на публичных слушаниях по проекту главного финансового документа региона, заместитель председателя совета министров - министр финансов Крыма Ирина Кивико, подводя итоги проведенного опроса общественного мнения.

Совет министров Республики Крым 28 октября одобрил проект закона о бюджете республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который сформирован бездефицитным. Общий объем доходов и расходов на 2020 год составляет 183,3 млрд рублей, на 2021 год - 162,1 млрд рублей, на 2022 год - 176,2 млрд рублей.

"Если в 2016 году наши крымчане хотели большую часть расходов направить на транспортную инфраструктуру, тогда это было 27%, поддержку предпринимателей - 19%, образование и курортную сферу - 13%, то в этом году на предстоящую трехлетку 42% хотят направить в сферу здравоохранения. В ЖКХ хотят направить 21,2%", - сказала Кивико.

Бюджет республики на 2019 год принят Госсоветом Крыма в ноябре 2018 года, впервые он был бездефицитным. В 2018 году в бюджет Крыма был заложен дефицит на уровне 2,5 млрд рублей. В 2017 году этот показатель составил 930,3 млн рублей, снизившись в 14,5 раза по сравнению с 2016 годом.