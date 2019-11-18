ФАС возбудила два дела против поставщиков гречки в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу возбудило два дела против поставщиков гречневой крупы в Петербурге. Их подозревают в дискриминационном формировании цен на поставку продукции ретейлерам, сообщает пресс-служба ведомства.

"УФАС России возбудило два дела по признакам нарушения Закона о торговле в отношении ООО "Агро-Альянс" и ООО "Компания "Ангстрем Трейдинг. В ходе изучения полученных данных Санкт-Петербургское УФАС выявило, что указанные организации-поставщики формируют цены для различных ретейлеров по-разному", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

По данным антимонопольного ведомства, в действиях компаний содержатся признаки нарушения п.1 ч.1 ст.13 Закона о торговле ("Антимонопольные правила для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки продовольственных товаров").

Как сообщил журналистам в ноябре заместитель руководителя ФАС РФ Андрей Цыганов, ведомство, по данным на 15 ноября, не получало жалоб на розничные цены на гречку. Ранее ФАС начала проверку оптовых цен на гречку на предмет обоснованности их роста.

По данным Росстата, потребительские цены на гречку в России в октябре выросли на 7,3%. При этом подорожание гречневой крупы отмечено в 80 субъектах России, в том числе в 48 регионах цены на крупу увеличились более чем на 7,3%.

22 октября 2019 года Минсельхоз РФ сообщил о том, что оценивает ситуацию на рынке гречневой крупы как стабильную. По его данным, в сентябре 2019 года отмечался незначительный рост оптовых цен на гречку. В министерстве пояснили, что в связи с рекордным урожаем гречихи в 2017 г. на уровне более 1,5 млн тонн средние цены сельхозпроизводителей в 2018 г. снизились почти в четыре раза. Средняя максимальная цена в 25,9 руб. за 1 кг зафиксирована в январе 2017 г., а в апреле 2018 г. средняя минимальная цена у производителей была 6,2 руб. за кг.