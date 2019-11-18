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Игра калининградских разработчиков вошла в число номинантов премии Google Play

Игра представляет собой мобильный многопользовательский шутер, где геймеры сражаются в командах пять на пять человек

КАЛИНИНГРАД, 18 ноября. /ТАСС/. Калининградский разработчик игр для мобильных устройств Tacticool вошел в число 11 номинантов российского сегмента премии Google Play за лучшую игру 2019 года. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства Калининградской области.

"В ноябре Google проводит пользовательское голосование за лучшие игры и приложения. В шорт-лист (11 номинантов) ежегодной премии впервые вошла игра Tacticool, разработанная калининградской компанией Panzerdog", - говорится в сообщении.

Игра Tacticool (12+) запущена в конце января 2019 года, к сентябрю она собрала 9 млн установок. Прогнозная годовая выручка проекта - около 1 млрд рублей. В опубликованном для голосования шорт-листе Google Play занимает восьмую позицию. Победители будут объявлены в начале декабря.

"Наша игра - мобильный многопользовательский шутер, "стрелялка", где геймеры сражаются в командах пять на пять человек. Каждая сессия длится не более трех - четырех минут. Игра вышла на Android и iOS по всему миру в январе этого года и получила достаточно большое признание, в том числе и в России. Игра номинирована в российском сегменте как одна из наиболее популярных игр по версии Google", - сказала ТАСС представитель компании-разработчика Мария Круглова. Она добавила, что разработчики не ставили перед собой задачу привязать приложение к каким-то конкретным историческим событиям или персонажам. "Это выдуманные площадки - город, джунгли", - добавила собеседница.

Премия Google Play ежегодно присуждается в течение около 10 лет в различных сегментах интернета, например российском, американском, по ряду номинаций, в том числе "лучшие игры". В зависимости от страны игры могут быть разными, это зависит от того, какие наиболее популярны среди пользователей в определенном сегменте, пояснила собеседница агентства. Не исключается появление среди номинантов в российском сегменте игр, к примеру, финских разработчиков и наоборот российских - в американском сегменте. По факту и номинация, и сама премия - это большая информационная поддержка для разработчиков, при этом ни о каких денежных премиях и призах речи не идет, отметила она.

Panzerdog - русско-финский разработчик игр для мобильных устройств. В 2017 году компания получила инвестиции в размере $1 млн от финского фонда Aii Corporation Oy и Mail.Ru Games Ventures. В компании работают более 30 специалистов. Основной ее офис располагается в Калининграде.

Теги
РоссияКалининградская область
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