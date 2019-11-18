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Строительство транспортной развязки на севере Петербурга обойдется в 4 млрд рублей

Развязка дополнительно свяжет Западный скоростной диаметр с Приморским районом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Строительная компания "Производственное объединение "Возрождение" до 1 декабря 2021 года построит транспортную развязку Западного скоростного диаметра (ЗСД) на пересечении с Шуваловским проспектом за 4 млрд рублей, став единственным участником конкурса, говорится в материалах, опубликованных на сайте госзакупок.

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"Договор заключается с АО "ПО "Возрождение". Предложение по цене: 4 млрд 75 млн рублей", - следует из документов.

Конкурс на строительство объекта власти Санкт-Петербурга объявили в октябре. Развязка дополнительно свяжет магистраль с Приморским районом. Также власти города планируют построить развязки на ЗСД с улицей Шкиперский проток и на пересечении с Новым шоссе у Белоострова на севере. По информации властей региона, ввод новых развязок позволит заметно повысить выручку АО "ЗСД" за счет повышения транспортной востребованности магистрали.

ЗСД - платная городская автомагистраль, которая связывает северные и южные районы Петербурга в обход исторического центра, была открыта в декабре 2016 года. Бюджет проекта ранее оценивался в 212 млрд рублей, из них 82,9 млрд - средства инвесторов, 54,2 млрд - средства бюджета Петербурга, 50,7 млрд - средства федерального бюджета и 25 млрд рублей - доходы от размещения облигаций. Концессионное соглашение от 2011 года предусматривает, что управлением ЗСД и взиманием платы за проезд в течение 30 лет будет заниматься "Магистраль северной столицы". Согласно договору, власти Санкт-Петербурга гарантируют концессионеру доход от взимания платы за проезд в размере 9,67 млрд рублей в год.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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